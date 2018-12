En Viedma ya hay 15 comedores comunitarios y merenderos

(ADN).- La crisis golpea fuerte. Uno de los indicadores más crudo es el crecimiento de comedores comunitarios y merenderos. En Viedma, ya hay 15 y crece la demanda de alimentos en los barrios más postergados de la ciudad. Creció la desocupación y la pobreza. Las organizaciones sociales piden que se sancione la ley de emergencia y reclaman contención para niños y adolescentes.

Encabezada por la CTEP, se realizó en la capital provincial una actividad para visibilizar la creciente demanda alimentaria. Diferentes gremios, organizaciones sociales y políticas respaldaron el acto que se llevó a cabo en la Plaza San Martín, que incluyó una marcha por la ciudad hasta el Concejo Deliberante.

El pedido es para que la ciudad y la provincia avancen en la aprobación de leyes y ordenanzas que proponen los movimientos sociales para ayudar a que la población más vulnerable puede tener acceso a la comida, un derecho humano fundamental.

Por ahora, no hay eco político.

En Viedma aumentó -desde hace un año y medio- la cantidad de comedores y merenderos y todos los días aumenta la gente que asiste.

La CTEP trabaja en programas de huertas comunitarias, pero no alcanza. Por eso piden la intervención del Estado. El reclamo ya no es solo alimentario (el más urgente) sino también contención para niños y adolescentes que encuentran refugio en el delito y las adicciones. “Los pibes no tienen futuro y las consecuencias están a la vista”, plantearon desde la organización en conferencia de prensa, donde denunciaron que en varios barrios de la ciudad no hay atención sanitaria ni escolar.

El reclamo por la generación de trabajo, ayuda alimentaria y contención social se hizo presente en un día gris.

“Esta Navidad no hay nada que festejar”, plantearon. Y aseguraron que muchas familias pasarán las fiestas en los comedores.