Costanzo responde a Tortoriello y quiere un escenario de tercios

(ADN).- El dirigente viedmense Gustavo Costanzo se refirió a las declaraciones del intendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello, donde restó chances electorales a Cambiemos. El ex intendente de Viedma por el peronismo, ahora encuadrado en el PRO, indicó que las expresiones del jefe comunal “me parecen equivocadas” y que no ayudan al fortalecimiento del espacio macrista en la provincia, mientras destaca que el partido transita por un “proceso de normalización institucional encauzado y próximo a finalizar”.

Costanzo aseguró que las manifestaciones de Tortoriello no solo no ayudan sino que confunden y destacó que “nada asegura la supuesta polarización que preanuncia el intendente de Cipolletti. El escenario electoral aún no está configurado. Es posible un escenario de tercios, conformado por el partido gobernante (JSRN), planteando una incierta candidatura del gobernador Weretilneck por los reparos constitucionales que la re-reelección supone, el FPV, con dificultades para contener a sus sectores internos por la diversidad de sus expresiones ideológicas, y un potencial Cambiemos (normalización del PRO mediante), dispuesto al trabajo político de respaldo al gobierno nacional, reelección del presidente Macri y réplica de sus políticas en la provincia y sus municipios”.

Precisamente en la opinión del viedmense deja claro que el PRO apunta a romper la polarización y a ser también una alternativa de triunfo provincial y de triunfos locales. Puntualiza que “nada garantiza el triunfo” y agrega que eso “no puede apartarnos de los objetivos trazados y de la tarea política a llevar a cabo para concretarlos, lo que sin duda constituye un desafío que demandará esfuerzos”.

En respuesta a las últimas declaraciones de Tortoriello, Gustavo Costanzo dijo que “no es tarea fácil ni está asegurado ese triunfo, pero lejos estamos de abandonar la lucha política antes de empezar”. y convocó a

construir un escenario de tercios. “Aportaremos a la consolidación del proyecto que lidera el presidente Macri y le daremos a los rionegrinos una opción política alternativa”, manifestó.

Una vez concluido, con autoridades orgánicamente constituidas, se definirán las estrategias electorales para 2019, lo que implica la conformación de un espacio más amplio (Cambiemos) con los otros partidos que a priori comparten sus objetivos -como la UCR y la CC-ARI-, y también otras agrupaciones que seguramente podrán sumarse.

Costanzo precisó que la tarea política en la provincia tiene como ejes principales la defensa y ratificación del proceso de cambio que en el país lidera el presidente Mauricio Macri y también la construcción de un espacio provincial y de espacios locales que sean competitivos electoralmente, y que acompañen con convicción ese proceso de cambio en la Argentina.