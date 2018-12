¿Ballottage? “No haría falta, creemos que podemos ganar”

(ADN).- El vicegobernador Pesatti señaló que actualmente el oficialismo no evalúa impulsar una ley de ballottage para las elecciones del año próximo, y aseguró que esa herramienta no la necesitaría desde el punto de vista estratégico. Fue uno de los varios temas que repasó en un reportaje. Alianzas, economía e integración, entre los temas bordados.

-Pensando en el armado electoral, ¿El oficialismo planea un ballottage?

-No es un tema que lo podamos pensar como posibilidad hoy. Creemos que desde el punto de vista electoral no haría falta. Creemos que podemos ganar el gobierno bien en la medida que podamos sacar la elección de la tremenda polarización que existe a nivel nacional.

-¿Piensan en una polarización a la rionegrina como planteó Aníbal Tortoriello al bajar de las posibilidades electorales a Cambiemos?

-Planteamos la verdadera discusión sobre Río Negro. Qué dice cada candidato a gobernar. Y ese debate tiene que estar lejos del debate nacional, donde podemos tener puntos de vista compartidos con otros sectores de la política rionegrina que pueden tener visiones muy parecidas a las nuestras.

-¿Cómo ve a Viedma y su proceso político desde la óptica de Juntos?

-Estamos muy concentrados en el armado provincial, pero por supuesto que vamos a tener candidatos en Viedma.

-En términos electorales, ¿Juntos va a incorporar más aliados?

-Juntos es un movimiento en el sentido estricto y no tiene que perder esa condición. Creo que son muchos los rionegrinos los que quieren seguir haciendo crecer este proyecto que pusimos en marcha.

–¿Se va a ofrecer la fórmula Weretilneck-Pesatti nuevamente?

-Es parte de las posibilidades. Lo que nosotros representamos es una voluntad de poner en marcha un espacio político muy plural y abierto en un país que ha experimentado el nacimiento de nuevas identidades políticas.

Macri y economía

–¿Cómo evalúa este 2018 convulsionado en materia económica a nivel nacional que tuvo sus correlatos provinciales y locales?

-Respecto a la evolución de la economía no me sorprendieron en nada las cosas que pasaron. La política económica que propicia el presidente Macri sólo puede producir los resultados que han producido. No hay mala praxis, es una consecuencia de una concepción de política económica. No hay errores que expliquen los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos están marcando el éxito de la política económica que orienta al país a una dinámica que es muy buena para una porción muy pequeña del país y muy mala para el resto.

–No obstante, temas como la devaluación del 100 por ciento parecieran no haber estado en carpeta del gobierno.

-Esa es la enorme habilidad que tiene el gobierno de presentar estas cosas como que no las estaba buscando. Hay algún grado de perversidad. Nada es producto de la mala praxis, sino parte de lo que se busca.

–¿2019?

-2018 ha sido el momento en que han logrado objetivos y el año que viene van a tratar de equilibrar la situación para sortear el año electoral de la mejor manera. Si son confirmados en el gobierno nacional, van a continuar con estas políticas.

–Si Cambiemos es apoyado por el elector argentino, ¿Qué va a pasar por la otra parte del espectro ideológico entre los que se encuentra usted como dirigente?

-Todo el otro campo necesita reorganizarse. Los problemas de la Argentina van a durar mucho tiempo y para ser resueltos van a demandar un armado político que no sé si estamos en condiciones de producir. Yo pienso en un gran movimiento capaz de comprender a la mayoría de los argentinos que pensamos en un modelo económico que tenga como premisa la construcción de un país con justicia social, que es algo más que la inclusión social.

–¿Cómo hace Río Negro para buscar cierto deslinde de los vaivenes económicos nacionales?

-El Plan Castello es una respuesta. Somos una excepción en la Argentina. El Plan Castello va a contrapelo de lo que pasa a nivel nacional. Es un proyecto que se vincula a lo económico pero también a lo social y a lo ambiental, que tiene que ver con el desarrollo de la provincia. El gasoducto de la Región Sur es desarrollo social y es la mayor obra del plan. Y también sirve para el desarrollo económico. Buscamos formas de amortiguar las políticas económicas que han sido nocivas para las economías regionales.

–¿Por qué Juntos y no otros proyectos políticos son la respuesta?

-Primero porque nosotros tenemos un proyecto de provincia. Se podrá estar de acuerdo o no, pero tenemos un proyecto mientras el resto tiene denuncias, quejas, pero no sabemos qué piensan. Y tenemos para mostrar lo que hemos hecho. Este es el mejor gobierno de los últimos 40 años. Lo podemos chequear y medir en políticas de educación, seguridad, salud. No quiero decir que los otros hayan sido malos, sino que nosotros podemos demostrar lo que hicimos y que tenemos un proyecto de provincia de integración que no es estrictamente económico sino que incluye todas las políticas públicas. Una provincia concebida desde una mirada valletana ya es inviable. Los rionegrinos no aceptarían ese predominio que en Río Negro tiene su historia. Se pueden tener las mejores respuestas incluso para el Alto Valle sin tener esa concepción de los intereses de la provincia.–