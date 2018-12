Autoridades de la UNRN y el desalojo de La Casona

(ADN).- Las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro sostuvieron en un comunicado difundido ayer que el desalojo del edificio de La Casona de General Roca, el lunes pasado por fuerzas de Gendarmería, se hizo por orden del juez Hugo Greca, y con el acuerdo de la Cámara Federal y en estricto ajuste al Estado de Derecho.y que no fue vulnerado el artículo 31 de la Ley de Educación Superior (Ley N° 24.521) que expresa que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

“La Universidad Nacional de Río Negro lamenta los disturbios y hechos de violencia que se generaron luego del desalojo del Vicerrectorado. Lamenta además que un grupo minúsculo sin legitimidad y que pide por el derrocamiento de las autoridades democráticamente electas, haya conducido el desenlace de este conflicto a estas consecuencias”, señala el comunicado y agrega que “decidió, durante el día de ayer (lunes), no hacer pública ninguna opinión hasta tanto el procedimiento hubiese concluido y se tuviese la totalidad de la información”, a la vez que recuerda que “los innumerables llamados al abandono pacífico y voluntario que realizó durante los casi tres meses que duró la toma, reiterando que no deseaba el ingreso de las fuerzas de seguridad. Pero eso era lo que finalmente los ocupantes pretendían”.

Cabe recordar que este procedimiento del lunes generó hechos de violencia y represión en las calles de Roca por parte de las fuerzas federales que actuaron con un camión hidrante, dispararon balas de goma y gases lacrimógenos, mereciendo el repudio de distintos sectores políticos, gremiales, universitarios y organizaciones sociales de la provincia.