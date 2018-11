Parques Nacionales despidió a 19 brigadistas en Bariloche

(ADN).- El directorio de Parques Nacionales no renovó contratos de 19 brigadistas de incendios forestales del Parque Nacional Nahuel Huapi, y ATE realizó una retención de tareas en la Intendencia de Parques en Bariloche y exigió al titular del organismo Damián Mujica, el pase a planta de los trabajadores cesanteados.

La medida afecta a a decenas de familia y pone en riesgo la protección frente a los incendios. Se denunció que para esta nueva temporada el directorio de parques a nivel nacional dejó un total 75 trabajadores sin la renovación de sus contratos, dejando de garantizar la seguridad en los parques y las fuentes laborales

Sobre esta situación, José Luis Quintriqueo, delegado de Parques Nacionales en ATE, indicó que “labramos un acta pidiendo al Intendente del Parque Nahuel Huapi, y por su intermediario al Directorio, que se contemple a los 19 brigadistas de incendios forestales a quienes no se les renovó el contrato, pero ninguno pudo garantizar nada. Si no tenemos respuesta vamos a profundizar las medidas de fuerza que comenzaron con una retención de tareas”, y agregó que no destacan el levantamiento de molinetes ante el silencio de las autoridades.

“Pedimos también que se realice la gestión necesaria para la firma de los contratos del personal de esta área protegida, con la misma modalidad del año 2018 para el año 2019, entre otros puntos”, señaló el dirigente gremial y señaló que se solicitó un espacio especial en el Concejo Deliberante para poder explicar la situación que se está viviendo.

Por su parte Rodrigo Vicente, Coordinador de Organismos Nacionales de ATE, expresó que ra de esperar este tipo de achique y ajuste en los Parques Nacionales, observando el transitar del Ministro Bergman nada nos sorprende. Una persona que está a favor de la megaminería, el fracking y el uso de glifosato, lo único que puede pensar es en más infierno”,

Destacó además que “desde ATE no descartamos llevar todos reclamos a los espacios turísticos para que todos sepan que este verano el gobierno nacional está desprotegiendo a los ciudadanos cordilleranos, a los turistas y a la naturaleza, exigimos la regularidad y seguridad de todos los brigadistas que arriesgan sus vidas para salvarnos a todos”.