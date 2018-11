Fecha, balotaje y alianzas: “No descartamos ninguna opción”

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck amplió el abanico de opciones y estrategias electorales del oficialismo. “Hoy no descartamos ninguna opción” dijo hoy al referirse a la fecha de elecciones, la segunda vuelta, las candidaturas y las alianzas con otros partidos. En ese sentido, no descartó un acuerdo con el Peronismo Federal y adelanto que podría participar en Córdoba del acto que prepara ese sector.

En un contacto con la prensa en el Salón Gris de la Casa de Gobierno luego de un acto oficial, el gobernador justificó -a pesar de las quejas de toda la oposición- la derogación de la ley de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

“Las PASO es una elección obligatoria, por lo que significa abrir las escuelas, disponer custodia policial, una organización judicial y de autoridades de mesa… con la circunstancia que no se vislumbra más de un candidato por partido en la elección que viene, por lo que no se justicia el gasto de fondos públicos ni la molestia a la gente”, planteó. Y subrayó que no se violenta ninguna norma ya que “ninguno de los municipios rionegrinos adhirió a la ley”.

Consultado sobre el balotaje, dijo: “estamos evaluando desde Juntos la estrategia electoral del año que viene, que tiene varios condimentos: la fecha, el mecanismo y las candidaturas. Lo vamos a resolver en enero o principio de febrero”.

De esta manera, circunscribió al debate interno los próximos movimientos del oficialismo, incluso su postulación.

Más adelante, respondió a la posibilidad de un acuerdo con el Peronismo Federal. “Tenemos un vínculo con los dirigentes de Alternativa desde hace muchos años: con Pichetto, Massa, Urtubey. Con los gobernadores transitamos la relación provincia-nación todos estos años…” justificó, y dio una pista: “esta definición de si Juntos o una parte de Juntos va a tener también una relación nacional, también será un debate interno”.

Así, abrió la posibilidad que dirigentes de Juntos y Alternativa compartan lista en octubre, lo que implica que si las elecciones provinciales se adelantaran, dirigentes del Peronismo Federal podrían sumarse a las listas de JSRN.

“Hoy no descartamos ninguna opción: elecciones conjuntas, separadas, Juntos solo o en alianza”, ratificó.

Por último, sobre el acto que Alternativa prepara en Córdoba, admitió: “lo he conversado con Pichetto, es una posibilidad que concurra, pero lo definiremos con la dirigencia de juntos”. Sin embargo, dijo que “no he recibido la invitación oficial todavía”.