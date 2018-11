Córdoba adelanta elecciones y desata ira de radicales

La provincia de Córdoba tendrá elecciones para elegir gobernador el día domingo 12 de mayo, según confirmaron legisladores del bloque oficialista Unión por Córdoba durante una conferencia de prensa. Para modificar el calendario el gobierno del justicialista Juan Schiaretti deberá suspender el Código Electoral, que no permite que haya elecciones en fechas previas al 16 de junio.

En principio, el actual mandatario provincial buscará la reelección mientras que en la oposición aparecen como nombres fuertes Ramón Mestre, actual intendente de la ciudad de Córdoba por el radicalismo, y el diputado nacional Mario Negri, también de la UCR. Ambos pertenecen al frente Cambiemos.

Schiaretti enviará un proyecto de ley para que se suspenda ese apartado de la ley electoral y así anticipar un mes la votación. El proyecto ingresará el jueves, tomará estado parlamentario y la idea del oficialismo es aprobarlo el 12 diciembre.

El cambio en el Código Electoral provincial, se aclaró desde Unión por Córdoba, es solo por el año que viene y luego seguirá vigente la ventana para fijar la fecha de entre 60 y 180 días antes de la entrega de mando, que es el 10 de diciembre.

“Queremos que los cordobeses voten libre de todo tipo de influencia extraña en materia electoral”, comentó Oscar González, presidente provisorio de la Legislatura cordobesa, y explicó que “en junio ya estamos mezclados con lo que son las PASO”

Reacción del radicalismo

El radicalismo reaccionó rápidamente ante este anunció y se difundieron varios tweeter, donde por ejemplo @CambiemosCbaok, dice “Hoy los sorprendidos somos nosotros y nosotras; pero en mayo, la derrota lo va a sorprender a Schiaretti y al peronismo de Córdoba”.

Ramón Mestre, Presidente Comité Central de la Provincia UCR, expresó “Que no queden dudas: las mañas no se pierden; las elecciones, sí”.

Por su parte el diputado radical Mario Negri, señaló: “Es una vergüenza el manoseo que hace el PJ de Cba del sistema electoral y de los recursos del estado para no perder el gobierno. Dejar el poder no debe ser un trauma, sobre todo cuando no hay nada que temer. Hagan lo que hagan,no van a detener el cambio que piden los cordobeses”.