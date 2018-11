Bono: casi la mitad de trabajadores no lo cobrará

Casi la mitad de los trabajadores no cobrará el bono de fin de año. Un estudio privado revela que 7,7 millones de personas no recibirán el plus de $5.000 que anunció el Gobierno y 2,9 millones tendrá problemas para cobrarlo

El economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF, tuiteó un gráfico con el que mostró que el bono lo cobrarán sin dificultades 6,5 millones de personas, es decir, poco más de la mitad de los trabajadores formales.

A su vez, el especialista aseguró que 10,6 millones de personas no cobrarán el plus o lo harán con alguna dificultad.

A la hora de desglosar el análisis, Spotorno mostró un gráfico en el que se puede leer que hay 12,2 millones de personas con empleo formal y 4,9 millones con uno informal.

De acuerdo al economista, 7,7 millones no recibirán los $5.000 que el Gobierno otorga en dos cuotas a pagar con los salarios de noviembre y enero, medida que hizo efectiva este martes vía un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Es que a los 4,9 millones de trabajadores informales que no recibirán un adicional a sus ingresos para contrarrestar la aceleración inflacionaria de los últimos meses hay que agregar a monotributistas (1,6 millón), monotributistas sociales (300 mil personas), autónomos (400 mil) y empelados de casa particulares (500 mil) que tampoco gozarán del beneficio.

Y de los 9,4 millones restantes que sí lo cobrarán, 2,9 millones lo hará con algún problema.

Fuente: iProfesional