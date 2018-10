Quería comandar una Bicameral y la bloquearon

La oposición de las dos cámaras del Congreso se unió y bloqueó la asunción de Elisa Carrió como presidenta de la bicameral de control y seguimiento del Ministerio Público, al impedir el quórum en la sesión llamada para elegir autoridades.

Al no haber bloques con mayorías propias, los jefes de todos las fuerzas negociaron hace dos semanas las presidencias de las bicamerales y el diputado Mario Negri creyo tener asegurado la que supervisa las fiscalías para los diputados de Cambiemos, aun cuando por rotación le correspondía al Senado.

Federico Pinedo le había garantizado el respaldo de Miguel Pichetto a cambio de cederle la de Monitoreo de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, pero no le aclaró al rionegrino que la elegida iba ser Lilita. “Me enteré por los diarios sobre la posibilidad de que la presidiera la diputada Elisa Carrió en lugar de Braillard Poccard”, admitió por la noche.

Con la noticia en los medios, los bloques de Argentina Federal (vinculados a los gobernadores), el Frente Renovador de Sergio Massa y el kirchnerismo vaciaron la reunión inaugural de la bicameral, una coordinación que dejó perplejos a los siete legisladores de Cambiemos que esperaban en el salón de las provincias del Senado.

Ocuparon la primera fila Carrió, los diputados Lucas Incicco, Silvia Lospennato y Diego Mestre; y los senadores Néstor Braillard Poccard, Inés Brizuela y Doria y Silvia Elías de Pérez, todos de Cambiemos.

Cumplida media hora de espera, nunca aparecieron los diputados Martín Doñate (FpV-PJ), Venesa Siley (FpV-PJ), Graciela Camaño (Frente Renovador) y Pablo Kosiner (Argentina Federal).

Tampoco los senadores Carlos Caserio (Argentina Federal), Sigrid Kunath (Argentina Federal), Pedro Guastavino (Argentina Federal) y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Podían verse algunos de sus asesores tomando el tiempo y enviando mensajes de whatsapp.

“No queremos pensar que acá hay algún tipo de proscripción o de intento de veto”, dijo Negri “¡Si, hay una proscripción!”, lo corrigió la chaqueña, en una conferencia de prensa que improvisó ni bien se levantó la sesión, parada delante del estrado en el que debía coordinar la comisión si la elegían presidenta.

“La semana que viene a la misma hora volvemos a reunirnos”, anunció Negri, pero los senadores peronistas insistían esta tarde en off the record que la presidencia de la bicameral le correspondía a su bloque y por lo tanto no iban a permitir la presidencia de Lilita.

Pueden hacerlo, porque las autoridades se eligen por mayoría simple, Cambiemos no la tiene y los ausentes de esta tarde pueden reunirla si vuelven a jugar en equipo. “Si desconocen el acuerdo la bicameral del Código Procesal no la tendrá el peronismo”, respondían en el oficialismo, pero a los conducidos por Pichetto no parecían preocupados.

Al parecer, ese lugar estaba reservado a Rodolfo Urtubey, que habla con Pinedo como un oficialista más y suele tener problemas con sus pares por mandarse solo. El que más se enfurece es Caserio, que ya lo obligó a suspender una reunión de la Comisión de Acuerdos para aprobar dictamen de la procuradora.

“Es razonable que pase esto. He peleado por la verdad y la justicia desde que entré a la Cámara de Diputados en 1995 y muchos designados como presidentes de comisiones como Julio De Vido están presos y fueron apoyados por fuerzas políticas que quieren garantizar la impunidad de la Nación”, se despachó Carrió.

“No necesito este cargo para hacer nada. Tengo el poder para ser fiscal sin ocupar un cargo. Esto es una niñada, una cosa estudiantil. Queremos que haya fiscales con instrumentos de investigación, realmente independientes que puedan acusar a todos”, reclamó y se puso a hablar de la crisis económica.

(Fuente: La Política On Line)