“Que Albrieu aclare en vez de fantasear conspiraciones”

La legisladora Silvia Morales (JSRN) criticó la “liviandad” con la que su par del Frente para la Victoria, Luis Albrieu, comentó que “no sería extraño que quieran tirarle un muerto a Soria”, al intentar defenderse de la denuncia penal que una vecina reginense hiciera en su contra, por acciones de gobierno cometidas cuando se desempeñaba como intendente.

“Albrieu se confunde, porque los denunciadores seriales y a los que le gusta hacer política en tribunales con denuncias falsas son él mismo y algunos de sus compañeros. Eso sí, cuando alguien, que además es militante de su propio partido político y lo conoce muy bien, lo denuncia por irregularidades durante su gestión como intendente, Albrieu que parece creer tanto en la Justicia, sale hablando de otras cosas y evita dar explicaciones.”, afirmó la legisladora reginense.

Morales agregó que “lo que el ex intendente Albrieu debería hacer, antes de delirar conspiraciones, es explicar lo que tenga que explicar, y en donde lo tenga que hacer, que es en la Justicia”, ante un escrito presentado por una vecina que sospecha que el ex intendente no cumplió con los requisitos que regulan las contrataciones municipales a la hora de contratar espectáculos. Presume que, por los montos, debería haber usado el mecanismo de la licitación pública en vez de efectuar una contratación directa. En este marco, Morales consideró que Albrieu debe comparecer en tribunales, “no porque se lo pidamos dirigentes de Juntos, sino porque lo denunció una militante de su partido, el Justicialismo”.

Dado el origen del planteo, es que la Legisladora pidió que Albrieu “deje de ver campañas donde no las hay. Que cada uno se haga cargo. Nosotros no hacemos política de esa manera”.

“Si es por buscar responsabilidades en el Gobierno provincial, debería comenzar por reconocer que somos los responsables de hacer lo que durante mucho tiempo en Regina no se hizo, como es llevar los servicios a mas de 1.100 familias de loteos sociales con fondos del Plan Castello, al que Albrieu se opuso siempre”, retrucó Morales.

“También nos vamos a hacer cargo –añadió, de darle a Regina una nueva y definitiva planta de tratamiento de líquidos cloacales después de esperar 40 años, en la cual se van a invertir 180 millones de pesos”.

La legisladora Morales, luego de recordar que “Albrieu siempre se opuso a todos estos proyectos en favor de nuestra ciudad”, sostuvo que al dirigente del Frente para la Victoria “parece no interesarle ni los reginenses ni los rionegrinos, sino solamente obedecer ciegamente lo que le ordenen desde Roca”.