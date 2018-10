Puja interna entre Ministerios por las obras PPP

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se llevó un chasco cuando propuso avanzar con las obras de la segunda etapa de la participación público privada (PPP) y quedó cercado por su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El propio Mauricio Macri participó este jueves de la reunión de seguimiento de PPP. Aprovechando la presencia del Jefe de Estado, Dietrich sacó pecho y dijo que estaban las condiciones para sacar la segunda etapa de corredores viales de PPP.

“¿Qué hacemos? Si me das el OK los puedo publicar la semana que viene”, preguntó el ministro para demostrarse expeditivo en una época en la que no abundan las buenas noticias y menos para las obras. En otro costado de la mesa escuchaba el secretario de Finanzas, Santiago Bausilli. “Arranca algo que funcione de la primera etapa y después vemos la segunda”, lo frenó en seco.

A raíz de la causa de los cuadernos las firmas no pasarían los estándares necesarios de acuerdo a las políticas de “compliance” de los bancos, por las que se rechazan todos los clientes con antecedentes jurídicos o implicaciones penales. Se suma a esto la crisis financiera que disparó la tasa para la Argentina y ubica la arquitectura financiera del PPP un un impagable nivel superior al 13% en dólares.

En ese contexto, no hay precios de las obras, que están frenadas y el ministro tuvo que apelar a un fideicomiso solventado por el Banco Nación para salvarlas, pese a que originalmente el dinero lo iban a aportar las empresas. El propio Dietrich no supo decir cuánto costarán las rutas en la bicameral de seguimiento de PPP a la que asistió este miércoles.

(Fuente: La Política On Line)