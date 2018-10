“No sería extraño que quieran tirarle un muerto a Soria”

(ADN).- El legislador Luis Albrieu negó haya incumplido ordenanzas municipales para la contratación de espectáculos para distintos festejos populares durante su gestión al frente de la administración de Villa Regina, tal como lo denunció una vecina ayer. Y ubicó este tipo de presentaciones a una “campaña”. Aseguró que le “llama la atención” los últimos embates que apuntan contra los integrantes del bloque del Frente para la Victoria.

“Este gobierno de Weretilneck está transitando los últimos meses de su mandato y no tiene nada para mostrar” indicó Albrieu en diferentes medios radiales esta mañana. “Es un gobierno mediocre, que nos dejará una deuda impagable y que nos vendió el petróleo de las próximas generaciones”, denunció.

En esa línea, subrayó que “saben que se van y no quieren irse, por eso están desesperados. Por eso y porque tienen miedo de terminar varios de ellos tras la rejas porque los números no cierran”.

Por eso, el legislador también hizo foco en las presentaciones contra Alejandro Marinao y Javier Iud.

“Todo esto, todo este escenario es lo que los hace capaces de cualquier cosa, de inventar cualquier porquería. En este sentido no sería de extrañar que para frenar el ascenso de Martín Soria, hasta pretendan tirarle un muerto”, advirtió el ex intendente, con el objetivo de “hacer realidad la frase de Weretilneck: ‘Soria no va a ser gobernador'”. Y sentenció: “El único que lo pone en duda es él”.

Albrieu agregó: “Esto dicho en el sentido político, y hasta por qué no, real. Están desesperados y son capaces de cualquier cosa, por eso la necesidad de ser prudentes y de advertir lo que está pasando”.

“Es muy simple, piensen simplemente que estrategia electoral puede tener un partido sin ideología, sin gestión y sin propuesta. Sin dudas que lo único que pueden realizar es ensuciar al adversario. Es triste, es doloroso, pero es así lamentablemente”, evaluó el legislador.

Y concluyó: “Pero no nos van a acobardar, redoblaremos los esfuerzos en oponernos y denunciar a este gobierno mediocre, sin vuelo, que lo único que hace bien es endeudar a los rionegrinos”.