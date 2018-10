La Coalición Cívica pedirá el juicio político a Garavano

Cuando todo indicaba que el nuevo frente de tormenta abierto entre Elisa Carrió y el Ejecutivo que dirige Mauricio Macri estaba escampando, el cielo comenzó a encapotarse nuevamente ayer, luego de que referentes de la Coalición Cívica aseguraran que harán efectiva la amenaza que la diputada dedicó al ministro de Justicia, Germán Garavano: anunciaron que esta semana presentarán un pedido de juicio político en su contra.

Juan Manuel López es uno de los diputados referentes del espacio que Carrió creó y quien confirmó ayer que aún se encuentran “trabajando en el pedido de un juicio político contra Garavano” y ratificó que “en los próximos días se va a presentar”.

“Es una decisión”, afirmó López en declaraciones a radio Futurock, consultado por la iniciativa anunciada por Carrió el miércoles pasado de demandar al Congreso que someta a juicio político al titular de la cartera de Justicia tras sus dichos en relación con el abuso de las prisiones preventivas y a la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea detenida. “No se trata de algo negociable. Una vez que Carrió decidió llevarlo adelante, no hubo vuelta atrás”, enfatizó López.

El miércoles pasado y en relación con el posible desafuero de la ex presidenta, procesada en varias causas promovidas por el oficialismo, Garavano consideró, en el marco de una entrevista radiofónica, que “no puede ser nunca bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención”.

Carrió le respondió a través de su cuenta de Twitter y puso en carne viva la interna que mantiene con algunos sectores de la estructura de poder que sostiene a Macri en la Presidencia, que no es nueva y que de tanto en tanto reaviva. Así, en un par de mensajes a las redes sociales, la diputada calificó los dichos del ministro como “una vergüenza para la República y la división de poderes” y aseguró que avanzaría con su juicio político. En los días sucesivos apuntó también, y una vez más, contra Daniel Angelici, el operador judicial del macrismo con más peso en Comodoro Py, y le advirtió a Macri que tendría que “elegir” entre ella o el presidente de Boca. La escalada pareció bajar su intensidad durante el fin de semana y la diputada, que había anunciado con bombos y platillos su participación en el programa de televisión conducido por Joaquín Morales Solá en TN, su plataforma de expresión, finalmente no apareció por allí antenoche.

Sin embargo, López, uno de los diputados que integran el círculo más cercano a Carrió, no permitió que se despejara la tormenta por completo y ayer recordó las “diferencias” entre Carrió y Garavano. “Vamos a plantear la primera gran diferencia que tuvimos con el ministro: las instrucciones y el manejo que hizo en el juicio por encubrimiento a la AMIA. Para nosotros, fue un hecho grave que no se haya acusado a los fiscales (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia en la causa”, remarcó. “Hubo interferencias por parte de personas del ministerio que aducían órdenes del ministro. Hubo una orden concreta que decía que no había que acusar a dos personas que habían sido acusadas durante todo el tramo del juicio”, puntualizó.

Por otro lado, el diputado mencionó que “Carrió encabeza la lucha contra la corrupción” y que, en ese sentido, su jefa política “cree que hay que ser mucho más duros y es eso lo que le está pidiendo a Macri”. “El ministro no es claro en cómo ejerce su función”, criticó a Garavano, en tanto que amplió el blanco del problema: “Hay que cambiar la relación con el Poder Judicial: no puede ser que haya operadores que hablan en nombre del Gobierno”, añadió.

“Ese es el reclamo y veremos en hechos concretos cómo se traduce. El Gobierno lo tiene que evaluar para recuperar la confianza, no de Carrió, sino de la sociedad”, destacó.

López también fue consultado por las declaraciones que realizó Angelici, quien acusó a Carrió de “mezclar todo” y la desafió a “averiguar” quién es él “realmente”. “Me parece tonto que Angelici salga a responder. Nadie le cree. Trata de tomarnos el pelo. No hay ni que contestarle. Todos sabemos lo que él hace. No merece respuesta. Nosotros nunca vamos a estar con él.”

(Fuente: Página/12)