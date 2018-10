El oficialismo elimina recortes a la Patagonia

El diputado macrista Luciano Laspina anunció una serie de modificaciones al proyecto de presupuesto de 2019 para negociar un dictamen con la oposición y aprobarlo el 24. El principal cambio será eliminar los cuatro artículos (125 a 128) que recortan un plus por zona desfavorable en las asignaciones familiares y jubilados de la patagonia, motivo de protesta de legisladores de Cambiemos y de la oposición.

“Hay una discusión legítima sobre este tema, porque la medida de un Gobierno militar fue siempre de 1.20 y Cristina Kirchner la subió a 1.40 sin ningún criterio, cuando el diferencial de precios nunca es mayor a 20%”, protestó Laspina, en una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto que preside.

Sus pares de la oposición habían vuelto a reprochar estos artículos y también la radical Roxana Reyes, de Santa Cruz. “Hemos planteado que el diferencial que se está pretendiendo eliminar resulta muy perjudicial para los vecinos de todas las provincias del extremo austral, sobre todo porque hay condiciones climáticas adversas y porque estas provincias tienen un sentido estratégico”, protestó

Laspina no lo entendió así: “La zona de mayor pobreza es el norte del país y no tienen este beneficio. Es un debate que debemos dar”, propuso, pero entendió que no era el momento oportuno. Seguirá en pie la eliminación del plus desfavorable a jubilaciones de privilegio “como el de Cristina Kirchner, que vive en Recoleta”, provocó Laspina.

(Fuente: La Política On Line)