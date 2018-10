“Domingo nos quiere hacer creer que no hay ajuste”

(ADN).- Los legisladores del Frente para la Victoria, Nicolás Rochás y Marcelo Mango, salieron a contradecir las declaraciones del ministro de Economía, Agustín Domingo, quien el fin de semana aseguró que las políticas del gobierno nacional no tienen impacto directo en Río Negro.

“Domingo nos quiere hacer creer que en Río Negro no hay ajuste” expresaron los parlamentarios, y acusaron al Ministro de “recitar el manual del neoliberal recalcitrante”. “Negando la realidad pretende convencernos que nuestra provincia no padeció el impacto devastador de la política de Macri”, se quejaron.

El Ministro aseguró -en declaraciones a SomosTélam- que la provincia tiene las cuentas en orden, y más allá de las dificultades que genera la situación macroeconómica, el tipo de cambio real alto “favorece las principales actividades económicas que son la agricultura, la ganadería la energía y el turismo”.

Y entre otras consideraciones (en un extenso reportaje que concedió a los trabajadores de la ex agencia estatal de noticias) sostuvo que “algunas medidas adoptadas en la macroeconomía nacional generarán una reedición en ciertas políticas, pero en general lo que se ha ido negociando con el gobierno nacional en disminuciones de alguna partida se fue compensando con algún incremento como cuando se negoció el Consenso Fiscal, por eso no hay un impacto directo de esas medidas en Río Negro”.

Por eso, para Rochás y Mango, “es tan burda la alianza que JSRN tiene con Cambiemos, que le copian hasta las formas absurdas de negar lo que está ocurriendo”.

Y justificaron: “para el Ministro Domingo no hay ajuste cuando:

-Río Negro perdió 5.339 millones de pesos en transferencias nacionales desde 2016 (devolución del 15% ANSES, reducción de impuestos de Bienes Personales, Impuesto al Cheque y el Fondo Sojero).

-El Gobierno Nacional recortó las asignaciones familiares lo que afecta a más de 70.000 niñas, niños y adolescentes rionegrinos.

-Los jubilados y jubiladas corren serio riego de perder el 40% de zona.

-La quiebra de la Embotelladora Comahue, una empresa de Cipolletti con más de cincuenta años de existencia, dejó en la calle a más de 80 trabajadores/as.

-Continúa el aumento de la tarifa del gas: más del 400% a abril de este año; 500% a julio de 2019% y en enero de 2020 el porcentaje de aumento será superior al 700%. A esto hay que agregar la disminución de los subsidios y como si fuera una burla los usuarios deberán pagar un importe ‘extra’, para compensar a las empresas el impacto de la desvalorización del peso que desde principios de año se devaluó un 100% en relación al dólar, ya que este pasó de 20 a 40 pesos.

-La electricidad registró un aumento del 358% desde diciembre de 2015 a febrero de 2018.

-Wereilneck aumentó el agua potable un 60% desde agosto de este año alcanzando al 110% el año que viene, y además ya no se pagará cada dos meses sino mensualmente.

-Los usuarios del transporte público deberán pagar mucho más caro el boleto de colectivo (en algunas ciudades como Bariloche se calcula que el aumento rondará el 159%) ya que Macri le quitó el subsidio y Weretilneck dijo que la provincia no se hará cargo de cubrir el agujero de 303 millones, y le tiró el fardo a los municipios que no podrán hacer frente a este ajustazo.

-La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, tanto públicos como privados, en la provincia”.

“Estos son solo algunos ejemplos de la realidad provincial, que ratifica más que nunca que la ‘única verdad es la realidad'” dijeron los legisladores, “aunque la posverdad del ministro de Economía Agustín Domingo, nos quiere hacer creer que en Río Negro no hay ajuste”, concluyeron.