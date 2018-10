Convocan un frente patagónico en defensa de los jubilados

La senadora Magdalena Odarda (RIO) convocó a un frente común de legisladores patagónicos para reclamar que no se toque el plus de zona austral a los actuales y futuros jubilados. “La eliminación de la zona austral afectará, no sólo a los actuales jubilados sino también a quienes adquieran esa condición en el futuro, sería una verdadera tragedia para este sector”, señaló.

La eliminación de la Zona Austral repercutirá muy fuertemente según lo establece la Ley de presupuesto 2019 ya que mediante el mismo se deduce un 20% de recorte para los futuros jubilados y sólo para aquellos que perciban haberes jubilatorios superiores a los 17.000 pesos. “De esta manera se corre el riesgo de que luego de votado este recorte se abra una puerta para que vayan por el plus de zona austral de los actuales jubilados”, indicó Odarda.

Por otra parte, la Senadora observó otra situación a tener en cuenta, alertada en primera instancia por el rector de la UNRN, Juan Carlos Del Bello, señalando que “aquellos profesores calificados que han sabido en su momento emigrar hacia la Patagonia, ante un recorte tan significativo como éste, posiblemente no les quede más remedio que regresar a las grandes ciudades, poniendo en la balanza la totalidad de la sumatoria de situaciones que hacen a la residencia en el Sur del país respecto a otras regiones”.

“Sabemos lo que implica la habitabilidad de las provincias patagónicas, los largos trayectos para desplazarse desde algunos lugares hacia otros, el valor agregado con los que llegan hasta aquí los medicamentos, las dificultades para acceder a los centros de salud en general y mucho más para llegar a aquellos de alta complejidad, es totalmente irracional éste como todos los recortes con los que se castiga a los patagónicos. Demuestran con estas medidas un inmenso desconocimiento por parte de quienes nos “desgobiernan” sobre la realidad que vivimos por estos lados”, expresó Odarda.

“Es propicio unificar los reclamos y la lucha con todos los legisladores patagónicos en pos de la protección de los beneficios que le corresponden a nuestra gente, estamos para eso y mostrar unidad es el primer avance y demostración de madurez y voluntad política que debemos ejecutar para exponer que acá los derechos adquiridos no se entregan, se defienden”, afirmó la líder de RIO.