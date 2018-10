Cambiemos avanza en el dictamen del Presupuesto 2019

La Comisión de Presupuesto de Diputados anunció cambios para lograr el apoyo de parte de la oposición. En el medio, un escándalo. Cuáles son los puntos clave. Cómo será la votación

Cambiemos avanza con el dictamen del proyecto de ley de Presupuesto 2019, con la intención de poder debatirlo mañana en el recinto de la Cámara de Diputados. Se trata de una ley clave para el Gobierno y divide aguas en la oposición. Los sectores más duros afirman que detrás de esta ley de leyes se ve la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La importancia que tiene esta iniciativa quedó reflejada en el intenso debate de comisión. Hubo cruces entre legisladores y concesiones del oficialismo al PJ “dialoguista”.

El presidente de la comisión de Presupuesto, el oficialista Luciano Laspina, confirmó la eliminación del artículo 53 sobre reestructuración de la deuda pública, que habilitaba al Poder Ejecutivo a tomar deuda sin pasar por el Congreso.

El oficialismo debió dar marcha atrás en el mismo artículo con su intención de modificar la Ley de Administración Financiera, luego de no encontrar aval en una redacción alternativa.

La intención del Ministerio de Hacienda de modificar el artículo 65 de la Ley 24.156 fue defendida por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, cuando dijo que se trataba de una “modernización” de la norma.

Lo que se proponía era que las operaciones de crédito para reestructurar la deuda pública se puedan realizar “atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”, en lugar de cumplir con los requisitos establecidos actualmente, que implican que las operaciones deben traer un “mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

Además se mantendrá la versión original del artículo 8, el cual preveía aumentar las delegaciones del jefe de Gabinete sobre la ampliación de créditos presupuestarios provenientes de organismos internacionales.

Sobre los contratos de Participación Público Privada, se incluirán a los fideicomisos de las provincias con los mismos beneficios que la Nación, en relación a las exenciones impositivas para las obras que se encaren en los distritos del país.

Originalmente se proponía que cooperativas y mutuales dedicadas a actividades financieras y de seguros paguen impuesto a las Ganancias, y se iba a evaluar una “deducción especial” para las destinadas a lo social, deportivo y cultural. Ahora se aplicará un “impuesto especial al patrimonio”.

Esta modificación se realizó ante el pedido de la mayoría de los bloques y con el fin de “no afectar a las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales”, generando “una alícuota progresiva”, explicó Laspina, quien resaltó que “de alrededor de 1.400 mutuales y cooperativas, más de 1.200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio”.

Por ley también se eliminará el impuesto interno a las bebidas espumantes.

A su vez, se incorpora en el artículo 16, un refuerzo presupuestario de 500 millones de pesos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el propósito de “privilegiar la asistencia y que no se vea perjudicado”.

A pedido de diputados del interbloque Cambiemos se aumentará en $500 millones de pesos la partida para el Conicet y para la secretaría de Cultura y habrá un incremento de $100 millones para la Sedronar. El Gobierno prometió “reforzar” los recursos destinados al Plan de Lucha contra la Violencia de Género.

En cuanto al traspaso de subsidios al transporte, se creará un fondo compensatorio de 6.500 millones de pesos para las provincias.

“El Gobierno nacional deja de inmiscuirse en las cuestiones de regulación de transporte de las jurisdicciones y les transfiere la plena potestad de la regulación y los subsidios a las provincias”, destacó Laspina.

El titular de la comisión sostuvo que esta partida ayudará a controlar los “desequilibrios financieros que pudieran suscitarse” en los municipios producto de esta transferencia, y consideró que “va a permitir generar una transición suave de un sistema a otro” y “evitar saltos” en las tarifas de los boletos.

Según el artículo incorporado, los criterios de asignación y distribución estarán a cargo del Ministerio de Transporte, y habrá un “mecanismo automático por $5.000 millones y un mecanismo compensatorio de otros $1.500 millones”.

Escándalo en medio del debate

Cuando, a mitad de la sesión, se dio a conocer que se convocaba a discutir el Presupuesto en el recinto mañana miércoles, los diputados de la oposición del ala más dura estallaron. “¡Estamos al pedo!”, gritaba el sanjuanino José Luis Gioja.

La oficialización de la convocatoria a la sesión especial se conoció pasadas las 13, luego de tres horas de debate. Pero el hecho de que la Cámara ya convocara al plenario cuando aún no estaba firmado el dictamen, desató la ira de la oposición.

Cuando se encontraba hablando la diputada K Fernanda Vallejos, el puntano Andrés Vallone pidió intervenir para advertirle al presidente de la comisión, Luciano Laspina que “estamos en medio de un acting, donde usted es el Tinelli que lleva adelante este acting…”.

Y agregó: “Nos acaba de llegar por teléfono la citación para la sesión de mañana, cuando aquí todavía no se ha sacado dictamen. Nos hemos bancado que no venga nadie de los que hemos solicitado que citen; nos hemos bancado que el Senado comience a citar el Presupuesto cuando aún no tiene media sanción…”.

Enojado, reclamó que “si hay dictamen muéstrenlo. Que nos hagan llegar el dictamen. ¡Terminemos con la hipocresía, todos sabemos que tienen dictamen y lo tienen firmado, muéstrenlo, lo queremos leer!”.

Inmediatamente se sumó indignada la bancada kirchnerista. “¡Se cagan en la gente!”, se escuchó gritar a José Luis Gioja. Retomó entonces la diputada Fernanda Vallejos, que consideró “importante que los argentinos y las argentinas conozcan el desastre al que nos están sometiendo con esta política económica. No porque seamos tan ingenuos los diputados y diputados para pensar que algo de lo que decimos vaya a ser tomado en consideración. Sabemos que ya tienen cocinado el dictamen, como tenían cocinado este proyecto de presupuesto. Como tienen cocinados los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”.

Tomó la palabra Carlos Castagneto para decir que tenía conocimiento de que “hace 45 minutos ya firmaron 27 diputadas y diputados el dictamen”, y reclamó que fuera difundido el mismo.

“Hay modificaciones que también nos enteramos de casualidad, y también nos enteramos de que está citada la sesión para mañana, cuando dijo hace una hora que iba a modificar algunos artículos. Entonces, ya que está el dictamen firmado por 27 diputados, ¿sería tan amable de poder leerlo a ver si lo acompañamos o no”. E ironizó: “Capaz que el dictamen de ustedes es tan bueno, que lo acompañamos, pero queremos saber cuáles son las conclusiones, qué modificación de artículos hubo”.

Votación intensa

La Ley de Presupuesto se transformó en un divide aguas para todo el espectro político.

Mientras para el Gobierno es clave, ya que busca dar una fuerte señal al FMI y los inversos externos, desde la oposición hay distintas posiciones.

Un claro ejemplo de ello es el quiebre del Frente Renovador.

Si bien las fisuras en el bloque massista ya eran un hecho, la consolidación del quiebre se dio en la víspera de la votación del Presupuesto.

Los diputados Felipe Solá y Facundo Moyano, que lideraron la ruptura, sostienen que el Presupuesto que propone el oficialismo implica un mayor ajuste para los trabajadores.

Así las cosas, este lunes, se formalizó la salida de Solá y Moyano del espacio massista. Crearon el interbloque Red por la Argentina, con Victoria Donda y el Movimiento Evita.

“Aquel que trabaje para separar a la oposición está trabajando para cuatro años más del gobierno. Esos cuatro años serían letales para el país”, advirtió Solá en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Junto a Solá y Moyano dejaron el FR, los diputados nacionales Fernando Ascencio, Daniel Arroyo y Jorge Taboada.

La resistencia que provoca esta ley de leyes se verá en la calle el día de la votación en el recinto, este miércoles, cuando se movilicen distintos gremios, desde las CTA a sindicatos vinculados a la CGT. Se espera la presencia del Smata, La Bancaria y Camioneros. Además de movimientos sociales.

En este contexto, Cambiemos quiere minimizar lo más posible la discusión en particular en el recinto y calculan que tendrán entre 133 y 134 votos a favor.

El presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó y el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, aseguraron que el oficialismo cuenta con “número suficiente” para aprobar el proyecto, en el poroteo de votos los números están más ajustados que en otros momentos. Ya tendrían acuerdos de entre 20 a 25 legisladores aliados, lo que le alcanzaría para darle “luz verde” al texto.

Ese número surge luego de tomar el bloque oficialista de 108 diputados y el respaldo de aliados como algunos legisladores del bloque peronista de Argentina Federal, el Frente Cívico por Santiago, Elijo de Catamarca, el Movimiento Popular Neuquino e incluso algunos referentes del Frente para la Victoria alineados con los gobernadores opositores que ya dieron el visto bueno al acuerdo fiscal.

Protestas afuera

Movimientos sociales realizaron ollas populares en los alrededores del Congreso este martes para reclamar contra el proyecto de Presupuesto.

De la protesta participaron el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores e la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones.

Este mediodía, los manifestantes marcharon desde Avenida de Mayo y Saénz Peña al Congreso, donde pasadas las 13.30 comenzaron a preparar las ollas populares y pretenden presentar a los legisladores el proyecto de Emergencia Alimentaria.

Los manifestantes montaron carpas frente al Congreso en lo que denominaron “una vigilia hasta mañana”, cuando la Cámara baja tratará el Presupuesto.

Mañana a las 14 tendrá lugar una movilización desde Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio al Congreso bajo las consignas: “No al Presupuesto. Basta de hambre y exclusión”.

Fuente: iProfesional