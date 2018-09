UPCN adelanta el rechazo a la propuesta del gobierno

(ADN).- La UPCN adelantó que rechazará la nueva propuesta salarial del gobierno provincial. Lo hizo antes de la reunión que tendrán hoy en el seno de la Función Pública junto a ATE. Además, explicarán a sus afiliados los motivos de la decisión. Al encuentro en el Ministerio de Economía asistirá -como en todos los últimos- el dirigente Jorge Paniz.

El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi no acuerda con que los montos sean no remunerativos y no acumulativos. Y aseguran que los incrementos no alcanzan para restituir el poder adquisitivo de los trabajadores públicos que cuyos salarios se licuaron con la inflación.

Incluso, distribuirán un afiche en el que aseguran que los incrementos no cubren ni el aumento del pan. Desde la UPCN siguen pidiendo un “aumento real”, que como mínimo equipare los índices de inflación.