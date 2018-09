La crisis impacta en el escenario electoral y golpea a Macri

La crisis impacta en el escenario electoral: Macri sólo vencería a Cristina en ballotage y perdería con el resto de los candidatos. Por primera vez un relevamiento es desfavorable para Cambiemos. El Presidente perdería ante cualquier otro postulante si se hace proyección de indecisos.

(ADN).- Según una encuesta de la consultora Synopsis, si el jefe de Estado decidiese buscar la reelección en 2019 sólo ganaría un ballotage contra la exmandataria y actual senadora Cristina Kirchner. Mientras que perdería contra cualquier otro postulante.

Es la primera vez que este estudio, que ya midió también en los meses de junio y julio los posibles escenarios de segunda vuelta, arroja un escenario desfavorable para Cambiemos en los futuros comicios.

De acuerdo al trabajo, al que accedió iProfesional, este resultado surge si se considera la inclinación de los indecisos ante la repregunta.

Entre los distintos factores, influye la caída libre en la imagen del Gobierno.

De acuerdo a la encuesta “la valoración del desempeño del Gobierno de Mauricio Macri no muestra señales de recuperación en septiembre, registrándose una leve caída en la valoración positiva (-0,9), mientras que la valoración negativa se mantuvo estable (una pequeña variación de -0,3), lo que deja el diferencial negativo de imagen en (-23,3)”.

La encuesta

Synopsis realizó un relevamiento entre 1143 personas en CABA y el interior del país el 7 y 8 de septiembre. Midió, entre otras cosas, los diferentes escenarios de ballotage. Tambièn evaluó las expectativas económicas de la población y hasta si el aucerdo con el FMI brinda confianza.

De acuerdo a esos escenarios, Macri sigue teniendo más intención de voto que los dirigentes opositores relevados, si no se contabilizan los indecisos, que totalizan el 15% de los encuestados.

“Pero si consideramos la inclinación que muestran los indecisos frente a una repregunta, Macri muestra menor intención de voto que todos los dirigentes opositores relevados, con la excepción de Cristina Kirchner, la única dirigente a la que le ganaría en un ballotage”, señala el estudio.

Así, en la única proyección que Macri se impondría, le saca una diferencia de cinco puntos a Cristina en segunda vuelta.

No obstante, perdería ante otros referentes del peronismo como los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de San Juan, Sergio Uñac; o de Salta, Juan Manuel Urtubey; por una diferencia que va de los tres a los siete puntos.

La mayor caída del Presidente se registra cuando se lo confronta con Sergio Massa frente a quien caería por casi 10 puntos (54,7% a 45,3%).

Cuando no se considera la repregunta se modifica apenas la proyección.

Desagregando los indecisos, Macri se impondría por sólo tres puntos a Cristina Kirchner. Allí, los indecisos suman el 12%.

En el caso de Massa la diferencia es de solo dos puntos y el porcentaje de indecisos asciende al 16,7%.

El dato positivo para el Poder Ejecutivo es que mantiene su núcleo duro.

“El oficialismo sigue teniendo un nivel de apoyo electoral cercano al tercio de los votos (32,9%), mientras que la intención de voto opositora se mantiene por encima de los 50 puntos (52%)”, se destaca en la encuesta.

Meses atrás

En la medición realizada por la misma consultora en junio, el Presidente aventajaba por más de 7 puntos a Cristina y por 8,5 puntos al líder del Frente Renovador.

Este cambio en el escenario se explica por la aguda crisis económica que atraviesa el país, que impacta de lleno en la imagen del Presidente.

Según Synopsis, la valoración de la gestión de Cambiemos registró una nueva caída en septiembre (-0,9%). Así las cosas,la disconformidad con el Gobierno superó por primera vez la barrera de 50%.

No debiera sorprender que la inflación lidere el ranking de las preocupaciones de los argentinos con casi en el 40%. Lejos se ubica la corrupción, segunda preocupación, con un 23%. En tercer lugar aparece el “desempleo” (18%) .

Por tal motivo, las preocupaciones económicas suman un 58%.

Entre las variables que más preocupan a la Casa Rosada se destaca las expectativas negativas de la población.

En septiembre, “el porcentaje de gente que ve con pesimismo el futuro del país crece 1,5 puntos llegando al 51,1% de los encuestados, dejando las expectativas sobre el futuro del país con un diferencial negativo -25,9%”.

El diferencial negativo en la expectativa sobre el futuro personal también se amplió, “producto de un incremento de más un punto de los que ven con pesimismo su futuro personal (+1,2%)”.

Esto implica que cda vez se le cree menos al Gobierno sobre a salida de la crisis.

Por primera vez, Synopsis registró que más del 50% de la gente percibe que este no es el rumbo económico correcto. No es azaroso entonces que en los escenarios electorales un porcentaje similar se manifeste en favor de otra fuerza política que no sea Cambiemos si las elecciones fuesen hoy.

Percepción social

Estos altos porcentajes de rechazo también fueron registrados por otra consultora, Raúl Aragón & Asociados, que abordó la percepción social de la gestión de Macri.

De acuerdo al estudio, el 58,7% de los consultados en este trabajo no cree que con las nuevas medidas que tomó el Gobierno lográ contener la inflación.

A su vez, casi el 60% (59,6%) no le cree al Presidente cuando dice que le duele la pobreza.

Acaso, el dato más alarmante es que el 75% de los consultados dijo que su situación económica personal empeoró en los últimos 30 días. La respuesta estuvo segmentada entre “muchísimo” (22,5%), “mucho” (16,6%) y “bastante” (35,8%).

Un número similar se repite ante la consulta de si el Gobierno genera inseguridad. La cifra asciende al 73,6%. En este caso, el 36,5% de los encuestados respondió “muchísima”, el 24% “bastante” y el 13,1% “mucha”.

A la hora de responder sobre la situación electoral, el marco general coincide con el de Synopsis: el 52,9%, dijo que no lo votaría mientras que se mantiene el núcleo duro de Cambiemos que sí los respaldaría y asciende al 30,8%.

Fuente: iProfesional