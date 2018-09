“Ciencia y tecnología, uno de los pilares de la educación”

(ADN).- La ministra de Educación, Mónica Silva, valoró la puesta en marcha de la nueva escuela secundaria porque logró, entre otras cosas, revertir la situación de abandono. Según explicó, ahora la retención es del 74% mientras que antes solo 4 de 10 chicos finalizaban el ciclo. Además, trazó un rol del docente en este nuevo Siglo y destacó a la educación científica y tecnológica, como los pilares del sistema.

“Construimos una escuela que tiene cosas nuevas, la nueva escuela secundaria tiene un área de educación científica y tecnológica que antes no había, le debemos dar más equipamiento pero será un área clave, esa educación científica y tecnológica la distinguimos porque hoy creo yo es uno de los pilares de lo que es la educación”, expresó Silva en diálogo con Radio Seis.

Y puso el foco en la contención. “Antes, de cada 10 chicos solamente terminaban 4 y eso ya era un fracaso enorme. Eso no era incorporar, no era justicia, realmente no se daba una justicia educativa al tener sólo cuatro egresados de cada diez”. Explicó que al cambiar la escuela, el objetivo fue retener a los estudiantes que entran a primer año y contenerlos en su trayectoria hasta quinto año. En ese sentido aseguró que “hemos mejorado la retención en un 74%, es muy importante, los chicos no se van, en esta escuela se quedan”.

La Ministra indicó que “la escuela es para aprender, tienen que aprender todo lo necesario para poder vivir en este siglo XXI” y para que esto ocurra consideró que “no es necesaria la repitencia, es necesaria la posición de los docentes como gente que tiene que enseñar”.

Y exhortó: “Cuando un chico no aprende el docente no le tiene que decir vos vas a repetir, el docente tiene que decir cómo puedo hacer para enseñarte esto, como puedo hacer para ayudarte, el docente tiene que entender que hoy los chicos aprenden de maneras distintas”. “La escuela tiene que estar abierta a la tutoría entre pares, la repitencia no es el parámetro para el aprendizaje sino buscar verdaderamente los caminos para que algo que nos resulta difícil logremos hacerlo”, subrayó.

La funcionaria consideró que “la pregunta clave es cómo se forma a los docentes, hay un punto muy delicado, falta mucho en la formación de los docentes de secundaria, porque todavía se siguen formando con un parámetro disciplinar e individual, cuando hay un punto central que es cómo trabajar en conjunto para no tomar decisiones arbitrarias”.

“El docente ya no es el depositario de conocimiento sino que tendrá este rol de facilitador de los aprendizajes y su conocimiento es cómo lograr que los chicos aprendan” dijo, y aseveró que “el conocimiento está disponible, está en las redes, el docente debe organizar y decir de qué modo buscarlo y dónde es confiable”.

Por último, Silva sostuvo que “tenemos que dedicarnos a pensar cómo hacer para la mejora continua tanto de la lectura y escritura como en la matemática, que es la clave para las actividades del siglo XXI y cómo hacer para pensar en el mundo de las ciencias, ese conjunto de saberes la escuela lo tiene que ofrecer y asegurar”.