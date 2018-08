UCR: Romera competirá con Berardi por el Comité

(ADN).- El ex intendente de El Bolsón, Oscar “Cacho” Romera, será candidato a presidente del Comité Central de Río Negro. Así lo anunció la agrupación Raúl Alfonsín que promueve al dirigente de Viedma Germán Jalabert como candidato a gobernador en 2019.

La agrupación se reunió el sábado pasado en Chichinales, donde resolvió presentarse en la interna del 30 septiembre donde la Unión Cívica Radical elegirá nuevas autoridades. Romera competirá con el actual titular del partido, Darío Berardi, que busca su reelección y propone como vice a Lorena Matzen.

La Raúl Alfonsín, después de la reunión, emitió un documento en el que expresan:

-Somos radicales. Asumimos la responsabilidad de representar los ideales de equidad social, y de preservación y ampliación de derechos.

-El gobierno nacional de Cambiemos no nos representa.

-La Agrupación no apoyará un gobierno sin sensibilidad social frente al ajuste fiscal, que busca cargar su peso sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

-No queremos renunciar a nuestros valores para “medir mejor”. Creemos en las alianzas, pero con pares que compartan nuestras mismas preocupaciones y objetivos. Vamos a construir un puente sobre esa “grieta” entre el pueblo y un gobierno sordo, con dialogo constructivo enfocado en resolver los problemas que acucian a los rionegrinos.

Una UCR de Pie:

-Pretendemos un Partido que ejerza el rol de defensa de los derechos sociales, de las economías regionales, de la producción y el trabajo genuino.

-El radicalismo rionegrino va a recuperar su vocación de liderar la transformación y el desarrollo de nuestra Provincia.

-Porque queremos un radicalismo protagónico, en estas elecciones partidarias de septiembre tenemos la convicción de que el radicalismo se pondrá de pie una vez más.