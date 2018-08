Presionado, López deja la conducción del gremio

(ADN).- “Ya es una decisión de no continuar”. Así, el secretario general del gremio de la Fruta, Rubén López, anunció que deja la conducción del Sindicato. Lo hizo después que la mayoría de la cúpula le pidiera ayer que “se vaya”, cuestionado su gestión, los magros sueldos de los trabajadores del sector y las causas judiciales en las que se vio involucrado, incluidas dos por abuso sexual.

“No se puede trabajar así y por eso es que pienso en renunciar” dijo hoy en diálogo con LU19 el ex legislador de Juntos Somos Río Negro. “Hay mucha gente que yo traje y que hoy se puso en mi contra” se quejó, pero indicó que “ya es una decisión de no continuar al frente y quiero que sepan que no voy a ser un obstáculo”, manifestó López.

Ayer, todos los secretarios del Alto Valle de Río Negro y Neuquén del Sindicato de la Fruta, tras una extensa reunión, salieron a plantear sus críticas: “ya no le tenemos miedo a Rubén López, no nos representa y queremos que se vaya. Le pedimos pacíficamente que renuncie”, expresaron.

“Tiene que dar un paso al costado”, resaltó Marcos Bielma, secretario de Tesorería, en diálogo con el diario Río Negro. El dirigente hace 10 años que trabaja allí y asegura que lo acompañó a López en todo momento pero que ahora “la gente está pidiendo que se vaya”.

La causa principal es que “su gestión no ha sido buena”, que “no ha hecho nada por los trabajadores” y que a todo esto “se suma las causas penales en su contra”. Bielma destacó que la mayoría de los trabajadores son mujeres y que ellas no se sienten bien sabiendo que tiene un dirigente acusado de abuso.

“La obra social es un desastre, los sueldos son bajos, no hay paritarias y además tenemos que tolerar todo lo que pasó con sus causas”, señaló Bielma.