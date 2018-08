Odarda pidió “ir a fondo” en el caso de Lucas Muñoz

(ADN).- La senadora Magdalena Odarda le pidió al Procurador de Río Negro, Jorge Crespo,que se se “vaya a fondo” en la investigación del asesinato del oficial de Policía Lucas Muñoz, ocurrido hace dos años mientras cumplía funciones en la comisaría 42 de Bariloche.

Reclamó al Jefe de los Fiscales ir “hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga” y dijo que “claramente acá hay un entramado que se debe desarticular, un pacto de silencio que hay que lograr romper”. Señaló que esclarecer el hecho es una necesidad de la sociedad y sobre todo de la familia de Muñoz”.

El oficial de la fuerza de seguridad rionegrina desapareció en la noche del 13 al 14 de julio de 2016 y tras 29 días sin que se conozca su paradero, apareció asesinado con un tiro en la nuca en las afueras de Bariloche. El cuerpo estaba aseado, afeitado, tenía puesto el uniforme limpio, su documentación, el celular y el arma reglamentaria estaban a corta distancia del cuerpo con 8 ó 9 cartuchos en el cargador. Tenía además una herida de arma de fuego en la pantorrilla derecha.

Odarda recordó que hasta hoy no se encuentran culpables y “la causa pareciera estar luego de dos años en el punto de partida, como si este tiempo no hubiese transcurrido. No hay imputados y se desconoce además el móvil del mismo”.