Bariloche: Los abusos policiales “no son hechos aislados”

(ADN).- Una jueza de Bariloche denunció que los abuso policiales en barrios de la ciudad no son infrecuentes. Fue

Marcela Pájaro en una entrevista televisiva. Así, avivió más la polémica sobre los operativos en los sectores más vulnerables: “hay una cosa especialmente discriminatoria”, indicó.

La jueza había hecho lugar al hábeas corpus presentado por docentes del barrio Virgen Misionera por la violencia ejercida hacia los jóvenes, y había criticado al ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, por la respuesta que le dio: “Una de las alternativas que pueden manejarse desde la Jefatura de Policía es excluir del diagrama policial los rondines, patrullas motorizadas y peatonales en el barrio Virgen Misionera”.

Esto provocó que abogados y legisladores impulsen un juicio político contra el Ministro.

Pájaro estuvo en Canal Seis y dijo que los hechos “no son aislados” y que “hay una cosa especialmente discriminatoria” en este tipo de episodios.

“Lo raro es que un hábeas corpus termina marcando lo que la fuerza policial debería hacer habitualmente en cualquier operativo de prevención” sostuvo la jueza respecto a la función de la Policía de Río Negro. “Nosotros no estamos hablando de operativos específicos por un delito, sino de prevención” puntualizó.

En ese sentido, aclaró que “no había menores de edad en conflicto con la ley penal, no había sospecha de delitos sobre los adolescentes, sino que había operativos de prevención que tenían origen en los pedidos de seguridad de los vecinos”.

Pájaro dijo que “a la luz de las situaciones que pasan no sólo en Bariloche, no es raro” que ocurran este tipo de hechos, ya que “ha habido en los últimos tiempos un cierto recrudecimiento de los operativos y de ciertos abusos policiales”.

“No es nuevo, esto hace años que pasa y en los últimos años se incrementó” enfatizó, agregando que “debería ser raro pero lamentablemente no lo es”.

Para la jueza, hay “una tendencia de mano dura que no comparto” y que “tiene que ver con una forma en que se viene tratando de generar una especie de puesta en sospecha de todo el sector de chicos jóvenes de los barrios más desaventajados como puede ser esta zona de Virgen Misionera. Hay una cosa especialmente discriminatoria”.

“Estos episodios no son hechos aislados. No eran hechos menores y no pasó una vez, sino varias veces” expresó.

Además, la jueza afirmó que “me resultaron llamativas en la forma en que se condujeron las autoridades públicas”. En ese sentido, sostuvo que la respuesta del ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estévan, quien ofreció retirar las fuerzas de seguridad del barrio, “es una propuesta preocupante”.

“El ministro dice: si no me dan permiso para que actúe como estoy actuando, retiro los operativos, lo cual generaría una serie de dificultades porque había una demanda del barrio de mayor seguridad. Lo puso en esos términos muy poco felices” manifestó.