Con críticas, UPCN adhiere al paro pero no a la movilización

(ADN).- La UPCN anunció que se adhiere al paro provincial convocado por la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales y de jubilados para el próximo martes 28, pero no se movilizará por las calles de Viedma como está previsto. El secretario General, Juan Carlos Scalesi, explicó que ello responde a las diferencias que tiene el gremio con la organización, que “sólo apunta al gobierno nacional” como responsable del ajuste.

“No queremos ser parte de una movilización que solo apunta a Nación como si aquí tuviéramos una situación paradisíaca. Hace ruido que encabecen esto quienes aceptaron el miserable 15% que aún ni terminamos de cobrar los estatales rionegrinos y que se envalentonen con una medida que ataca a la Nación pero no le hace ni cosquillas -porque así lo decidieron- al gobierno provincial, que es el responsable del empobrecimiento vertiginoso de los estatales rionegrinos” subrayó el jefe gremial. “Gobierno provincial que ya hizo el ajuste con nuestros salarios y la venia de esos mismos gremios que están encabezando esta marcha contra Nación que se regalaron por dos pesos”, agregó.

Por eso, la UPCN reforzó el mensaje “a todos los compañeros de la provincia, dejando en libertad de acción para que adhieran a la medida de paro en sus propias localidades en reclamo de salarios dignos, porque nuestro trabajo en la Administración Pública vale como cualquier otro que se haga en servicio al ciudadano”, pero aclaró: “No convocamos orgánicamente a la movilización”.

El gremio estatal evaluó que “la situación económica de nuestro país es grave. La devaluación parece no tener techo y las previsiones económicas se le escapan de las manos al gobierno nacional. Las medidas de recorte que pretenden imponer en el diseño del presupuesto del año próximo (como la quita del pago de zona desfavorable) para llegar a cumplir con las exigencias del FMI deben ser denunciadas y enfrentadas por los rionegrinos, pero esto no puede usarse como una cortina que tape lo que nos pasa en los límites provinciales, por políticas y decisiones que tienen que ver exclusivamente con quienes llevan ‘las riendas’ aquí, en Río Negro”.

En este sentido, Scalesi manifestó -respecto al paro- “recién me notifican oficialmente en el día de hoy cual es el objetivo de esta convocatoria al paro y movilización, y como gremio de los estatales rionegrinos nos hace un poco de ruido que esto apunte solamente al gobierno nacional y parece que ni siquiera roza al provincial”.

La UPCN dejó en claro que “la convocatoria para el próximo martes 28 de agosto es al paro. Cada uno de los compañeros es libre de adherir y no hay convocatoria orgánica a la movilización. Lo que reclamamos como trabajadores de la Administración Pública provincial es principalmente la tremenda situación salarial que estamos viviendo, dejando visible que se hace central hincapié en ello: en reclamo de incremento y equiparación a la inflación, cuyas previsiones ya rozan el 35% anual; en reclamo de lo que el gobierno nos adeuda de 2016 y 2017; en reclamo de que las recategorizaciones se hagan de manera automática y no como parte de una negociación salarial y usadas como propaganda política; etc. Porque los trabajadores de la Administración Pública Provincial tenemos los salarios más bajos de los tres poderes y por el mismo trabajo recibimos la mitad de sueldo. Todos estos reclamos y todos lo que hemos presentado en los petitorios que venimos haciendo sin pausa al gobierno de Weretilneck”.