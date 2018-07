Para UPCN, el equilibrio fiscal será con “injusticia social”

(ADN).- El gremio estatal UPCN planteó que el gobierno de Alberto Weretilneck busca un equilibrio financiero a través de la reducción del déficit fiscal, denunciando que el método que utilizará para lograrlo es la “injusticia social”. De esta manera, fijó postura frente a la declaraciones del mandatario sobre acompañar al gobierno nacional en el ajuste.

El duro documento del sindicato que encabeza Juan Carlos Scalesi, expresa:

“En un comunicado ampliamente difundido el fin de semana que abusa de una especie de ‘asepsia discursiva’, el gobernador de los rionegrinos arremete con la necesidad de promover el ‘equilibrio financiero’ y ‘reducir el déficit’, haciendo pie en una afirmación que es indiscutible, porque… ¿hay algún rionegrino o argentino que piensa que no es bueno un equilibrio financiero? ¡Claro que no! Pero ese no es el eje de la discusión, el tema está en ‘que’ se hace y ‘como’ se llega a eso. ESAS son las decisiones que hablan de un gobierno: donde tiene puestas sus prioridades.

En Río Negro -donde todos apoyamos el ‘equilibrio financiero’- el gobierno de Weretilneck decide quitarle impuestos a la empresa del millonario inglés Joe Lewis (amigo personal del presidente de la Nación, lo que no es un dato menor), mientras ahoga a los empresarios locales con un 46% de impuestos a los Ingresos Brutos, con tarifazos a las pymes y a los trabajadores, cuyos salarios se devalúan día a día a la par de nuestra moneda.

En Río Negro, mientras se alardea con discursos de ‘equilibristas’ se desfinancia la inversión social; se desatiende la educación, las escuelas, los hospitales y se hace pagar el costo de ese equilibrio a los trabajadores, ninguneando sus dificultades; haciendo caso omiso a los reclamos reiterados de los compañeros que entregan su fuerza de trabajo y tiempo en pos de un Estado mejor y de servicio; depreciándoles el salario de manera vertiginosa, sin tomar medidas mínimas para detener la devaluación (devaluación que, por otro lado, es responsabilidad del gobierno nacional al que el gobernador dice “apoyar para lograr su meta”).

Entonces, resaltamos esa intención irresponsable y perspicaz del gobierno, de querer poner en el tapete de la agenda mediática al ‘equilibrio financiero y la reducción del déficit’ SIN HABLAR de ‘como’ y ‘a costa de quienes’ decide ‘apoyar la meta’ del gobierno nacional (que, además, apunta a la reducción de déficit echando trabajadores; quitando beneficios y derechos adquiridos a la población patagónica; empobreciendo aún más a los jubilados; etc.)

¡Claro que los trabajadores apoyamos un equilibrio financiero! Pero un gobierno responsable, comprometido con los ciudadanos y su bienestar organiza el equilibrio ‘equilibrando’, no fomentando las brechas y la desigualdad y ‘haciendo pagar el pato’ de los desmanejos a los trabajadores, cada vez más empobrecidos, de manera brutal y ninguneados por la patronal que alardea de superávit”.