De la mano del gobierno, los Whepi se expanden

(ADN).- El Grupo Unión expande su esquema de negocios de medios en Río Negro. A la compra del diario El Cordillerano de Bariloche el año pasado, ahora sumó la adquisición del portal AN Roca y el periódico Noticias de la Costa de Viedma. Así, se posiciona como el multimedios más grande de la provincia en un momento político clave, pre electoral.

Según pudo saber esta agencia, la expansión del Grupo tiene el visto bueno de Alberto Weretineck. El objetivo es licuar el poder del diario Río Negro, y contrarrestar las posiciones críticas de radios y medios digitales, a cambio de pauta publicitaria.

El Grupo pertenece los hermanos Fernando y Guillermo Whepi, que hasta hace poco eran ajenos al mundo de los medios. Son dueños una empresa de servicios financieros con sede en Santa Fe y sucursales en Río Negro (Roca, Cipolletti, Bariloche), Neuquén, Chubut, Mendoza y Buenos Aires, y “en la actualidad posee una cartera de más de 15 mil clientes activos” indica su página web. También son propietarios de la constructora Lancers, su esquema de negocios se extiende al petróleo.

Pero los hermanos Whepi no son ajenos a la política ni desconocidos en el mundo financiero. Para formar el Grupo Unión se unieron a Pegasus Capital, cuyos dueños son la dupla fuerte del gabinete de Mauricio Macri, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

Los Whepi comenzaron a invertir en medios como socios del grupo Vila-Manzano a partir de una resolución de la ex AFSCA que impuso el desprendimiento de radios en Rosario de los dueños del diario La Capital y el canal América, porque estaba excedido en la cantidad de licencias que fijaba como tope la derogada ley de servicios de comunicación audiovisual. Así fue que adquirieon LT3 Radio Cerealista y su FM 102.7. El vínculo lo produjo el dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia.

Pero no es único vínculo político de los Whepi. Su incursión en los medios lo llevaron a comprar Radio Rivadavia con la anuncia del kirchnerismo. Fueron, como Cristóbal López, parte de los empresarios afines a la Casa Rosada que adquirieron empresas de comunicación para “darle la pelea a Clarín”.

Rivadavia fue abandonada después de que se decretara su quiebra y quedaron 140 trabajadores en la calle. Aún se esperan resoluciones judiciales. En Rosario también hay protestas por reclamos laborales.

El desembarco de los hermanos santafesinos en Río Negro fue con la compra de El Cordillerano. Allí también los trabajadores estuvieron meses sin cobrar y luego con pagos desdoblados, a pesar de la millonaria pauta publicitaria que destina el gobierno de Weretilneck. En los último meses, hubo calma por la regularidad que se alcanzó.

Ahora, los Whepi compraron AN Roca a los hermanos Trappa, dueños de la concesión del Cerro Cateral y Vía Bariloche. El negocio no incluyó AN Barilohe, ya que es estratégico para el negocio turístico. También adquirieron Noticias de la Costa, un medio que tiene diario, radio y un portal web, empresa del ex gobernador radical Horacio Massaccesi y su esposa, Patricia Querejeta.

Con El Cordillerano, AN Roca y Noticias enlazan la pirámide de la provincia. Pero el negocio mediático está atado a un proyecto político-económico. Para el gobierno provincial tener un medio afín en la ciudad que administra Martín Soria es clave. También en Viema, donde la prensa es crítica y el secretario de Medios, Guillermo Campetti, descuidó y dinamitó la relación con periodistas y medios de la capital provincial.

Si bien no hay acuerdos firmados, es evidente que el Grupo desembarca con el guiño del gobierno y la promesa de publicidad, un recurso que Weretilneck administra arbitrariamente, premiando a medios aliados o no críticos y sancionado a la prensa que investiga, que es crítica o advierte sobre falencias en la gestión o la política del oficialismo.

El modo de actuar del gobernador (que viene criticando con dureza al kirchnerismo) se asemeja en su estrategia de medios: lograr contar con la mayor cantidad de periodistas y empresas “del palo” (sin matices ni medias tintas), y utilizar los recursos del Estado en beneficio propio.