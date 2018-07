Aportes “truchos”. Bari: “Aparezco, no puse ni un peso”

(ADN).- La investigación sobre los aportes “truchos” a las campañas del 2015 y 2017 de Cambiemos llegó a Patagones. En la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires figuran, entre otros, aportes de concejales del macrismo que acompañaron la postulación del actual intendente José Luis Zara. Pero uno de ellos negó hoy que haya aportado dinero.

Se trata de Gerardo Bari, quien fustigó su aparición en la lista de aportantes a la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015 y negó cualquier participación en ese aspecto. El concejal aparece como aportante de 38 mil pesos, pero aseguró que ese aporte nunca se realizó.

“Aparezco involucrado en el listado de la campaña de 2015”, pero sin embargo “no puse ningún aporte, ni un peso de ninguna forma para contribuir a la campaña provincial o nacional” dijo en radio La Puntual. “No me gusta para nada que aparezca mi nombre, detesto estas prácticas y la justicia debe investigar de dónde vienen estos aportes, quiénes fueron los aportantes y si se tomaron medidas provinciales o nacionales para favorecer a esos aportantes” indicó.

Investigación

Todo comenzó con una denuncia periodística realizada por Juan Amorín en la última emisión del programa El Destape donde se hizo mención de 800 casos de “falsos aportantes” en la campaña 2017 en la provincia de Buenos Aires a partir de la utilización de datos personales de beneficiarios de los programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja”, que tuvo como beneficiarios a los actuales senadores Esteban Bullrich y Gladys González; y los electos diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores.

Días después, a través de un trabajo del sitio platense Diagonales, se detectaron maniobras similares en la campaña electoral de 2015 y se indica que listas completas de candidatos de Cambiemos figuran como aportantes, de acuerdo a la información brindada por ese partido a la Cámara Nacional Electoral, tal como establece la ley.

La mecánica se habría repetido en 81 municipios bonaerenses y en el caso maragato figuran 19 aportantes, con montos de entre 13.000 y 38.000 pesos cada uno, que suman casi medio millón.

En ese listado están los actuales concejales Gerardo Bari y Guillermo Skrt (Unión por Patagones) y Juan Pablo Lozano y Mario Guanca (UCR), todos integrantes de la lista de Cambiemos que en 2015 depositó a José Luis Zara en el Ejecutivo Municipal.

También figuran los consejeros escolares Nelly Betty Bettinelli y Silvia Daniela Fiori y el ex integrante de ese cuerpo Rodrigo Oscar Boelter, informó el diario Río Negro.

Entre las personas involucradas están los ex candidatos a concejales en 2015: Ricardo Tellería (actual Secretario de Hacienda), Stella Maris Fibiger (ex Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional), Alicia Ludueña (actual Coodinadora de Programas Públicos y No Gubernamentales), Patricia Kreitz, Vanesa Gabriela Seguel, Juan Carlos Fusé, Marcela Toledo y María Ester Torres; los ex candidatos a Consejeros Escolares: Jorgelina Recondo, David Josué Ibáñez Battistón y Pablo Jesús Aschemacher; y el referente juvenil Facundo Arburúa (actualmente en el área de Pensiones del municipio).