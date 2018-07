2019. “Cristina consolida el triunfo de Cambiemos”

El 2019 se acerca y ya se empieza a revisar el panorama de cara a las elecciones presidenciales. El senador peronista Miguel Pichetto expresó que, a pesar de haber afirmado que la ex presidenta Cristina Kirchner se postularía como candidata, no contará con su apoyo e, incluso, considera que será perjudicial para el Partido Justicialista.

“Yo no aliento esa candidatura. Conociéndola a la ex presidenta, no hay ningún candidato que no sea ella. Se va a repetir la historia del conurbano, de la provincia de Buenos Aires el año pasado”, cuando Esteban Bullrich le ganó a Kirchner como senador, sostuvo.

“Hay que dejar de lado los devaneos y entrar de lleno a un proceso de construcción electoral claro, preciso, con Massa, Urtubey, Schiaretti, Lavagna”, planteó en diálogo con la periodista María O’Donnell, quien lo entrevistó en su programa de La Nación +.

Además, el senador no coincidió en lo perjudicial de una división del peronismo en las elecciones. “Es la reflexión de Alberto Fernández, que dijo que sin Cristina perdemos. Eso nos encadena nuevamente a volver a insistir con esa candidatura que para mí no tiene proyección hacia el futuro y que es muy probable que convalide y consolide el triunfo de Cambiemos”.

En este sentido, criticó que para la ex mandataria “la propuesta electoral debe estar más ligada a una mirada de centro izquierda y polarizar con Mauricio Macri, que para ella es la derecha”, y, por el contrario, consideró que el Presidente hizo “una tarea correcta al volver a recuperar las relaciones con los países centrales”. “Lo reconozco y lo veo como algo positivo”, admitió.

Por otro lado, cuando O’Donnell le preguntó si él mismo se postularía como candidato, Pichetto manifestó: “Yo tengo voluntad, pero no soy un tipo que está fuera de la realidad. Hay que ver cómo evolucionan las cosas, analizar qué pasa con encuestas.

(Fuente: El Destape Web)