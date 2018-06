Viedma “se tiñe de verde” esperando el debate de la Ley

(ADN).- Organizaciones sociales, sindicales y políticas de Viedma y Patagones convocan a la jornada de actividades y vigilia esperando el debate y la votación en el Congreso de la despenalización del aborto. Será mañana miércoles desde las 16 en la plaza San Martín de la capital provincial, y está enmarcada en las acciones que se realizarán en todo el país.

Allí habrá intervenciones de diversos colectivos sociales con realizaciones de esténciles y serigrafías de remeras y una radio abierta, actividades que se extenderán durante toda la tarde. Desde las 17, se proyectará un resumen de las principales exposiciones que se hicieran en el congreso a favor de la ley en un Bar próximo a la plaza. Y a las 17.30, habrá un panel con referentas de varias de las organizaciones locales que coronará con la música de Panal (alrededor de las 19.30) para dar inicio a la vigilia convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Además, se transmitirá en vivo de la sesión en el Congreso hasta que se resuelva la votación.

Berenice Anaya, una de las organizadoras de estas actividades en Viedma, expresó hoy en radio La Puntual que “lo que estamos pidiendo es tener un derecho igual para todas las mujeres y terminar con una hipocresía que profundiza la desigualdad”.

Desde la agrupación Patria Grande manifestaron: “para que el derecho al aborto sea ley, porque elegimos cada día activar por el reconocimiento social y legal de la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestros territorios. Estamos transitando un camino histórico que no tiene vuelta atrás, somos protagonistas de esta conquista y por eso invitamos a toda la comunidad a participar de esta jornada, para ser parte y exigir al Congreso lo que la sociedad ya definió. El aborto inseguro no debe ser la sentencia de muerte para ninguna persona gestante, es momento de terminar con esta injusticia social, con la hipocresía, la doble moral y con la desigualdad. Decidir sobre nuestros cuerpos no debe ser nunca un delito”.

Y reiteraron la consigna emblema de la lucha: “Educación Sexual para Decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto Legal para no morir”.