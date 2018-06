Tortoriello: “Mi precandidatura está más firme que nunca”

(ADN).- “Mi precandidatura está más firme que nunca”, señaló el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, al ratificar su precandidatura a gobernador por Cambiemos para los comicios del año próximo.

En declaraciones que publica La Mañana de Cipolletti, expresó que las candidaturas de la alianza macrista deben resolverse por consenso y en base a encuestas que reflejen el posicionamiento de cada candidato. En principio Tortoriello compite en esta postulación con José Luis Foulkes, de la UCR y Sergio Wisky, del PRO.

Agregó que “yo no quiero ni me interesa ningún tipo de competencia. Me interesa el consenso y que con sentido común se defina dentro de Cambiemos quién lo va a representar”, eludiendo cualquier metología de elecciones internas del sector.

Tortoriello se promocionó. Dijo que “mi experiencia en la gestión del Municipio de Cipolletti más toda mi formación como administrador de empresas y economías es una buena base” y volvió a considerar que el consenso sería el mejor método para resolver la candidatura a gobernador de Cambiemos, porque las encuestas y mediciones “es seguro que van a influir”