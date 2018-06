Scalesi cree que Weretilneck boicotea el futuro de Juntos

(ADN).- El jefe sindical se metió de lleno en la política y evaluó que Alberto Weretilneck está boicotendo el futuro electoral de JSRN. Dijo que está “quemando soldados” para que “ninguno de ellos llegue para un recambio”. Juan Carlos Scalesi graficó: “soy yo o nadie. Y creo que no va a ser nadie”. Y negó vínculos con Martín Soria.

El líder de UPCN habló en radio La Puntual y evaluó que “por los movimientos que está haciendo este gobierno, creo que el gobernador no quiere que ninguno de ellos llegue para un recambio de Juntos Somos Río Negro”. La declaración estuvo enmarcada en las negociaciones salariales y la actitud de la administración provincial de “someter” a los trabajadores a una “situación desesperante”.

-Usted dice que sería “después de mi no hay nada”?, se lo consultó.

“Yo creo que es así, soy yo o nadie. Y creo que no va a ser nadie. Como viene la cosa… está quemando los pocos soldados que tiene al lado, no los está dejando crecer. Indudablemente perjudica las chances del oficialismo. Ha tirado por la borda el 53% de los votos que tuvo en el 2015. Y eso al gobernador no le gusta que se lo digan”.

-Ha recibido un llamado de Roca?

“No. Y no le quiero dar el gusto al gobernador que diga que estoy trabajando políticamente. Estoy trabajando para los trabajadores”. “Hoy no hace falta un llamado, si uno camina las calles se cuenta quien va a ser el gobernador en 2019”.