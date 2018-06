“El adversario del 2019 es Martín Soria”, dijo Palmieri

(ADN).- El presidente del bloque del oficialismo, Alejandro Palmieri, minimizó los chisporroteos internos, valoró la figura del vicegobernador Pedro Pesatti, y dejó abierta la puerta para su postulación a gobernador. Evaluó que la situación del país “es compleja” y eso obliga a demorar los tiempos de las candidaturas. Y apuntaló la idea de Alberto Weretilneck, indentificando que el adversario político es Martín Soria.

“Los que estamos cerca del día a día, sabemos cómo es la relación entre ambos. Alberto encontró en Pedro un compañero de ruta incondicional”. De esta manera Palmieri, en diálogo con radio La Puntual, se refirió al entredicho entre el gobernador y su vice por los tiempos de la definición de las candidaturas en el oficialismo.

Sin embargo, admitió que ese retardo podría generar “anarquía” en las bases y la militancia, pero aclaró que la dirigente tiene claro hacia dónde va.

“Yo no tengo dudas que Pedro sabe a dónde vamos como lo sabemos nosotros. Lo que plantea es lo que puede pasar (anarquía) en las bases. Es cierto que es difícil llegar a los miles de afilados en la provincia con un mensaje claro, pero quienes estamos en la conducción sabemos a dónde vamos”, aclaró.

Palmieri evaluó que “en el escenario electoral de 2019 Pedro tiene toda la legitimidad de ser candidato igual que otros dirigentes de nuestro espacio”, pero consideró que “por sobre encima de las aspiraciones personales está Juntos”.

Consultado por si la continuidad natural del proyecto no está representada en Pesatti, el legislador indicó que “las naturalidades en política son relativas. Muchas veces las que cosas que parecen hoy, mañana son de otra manera”.

De todos modos aseguró que “es si Pedro es candidato, será el candidato de todos”, y aseguró que “el candidato de Juntos (sea quien fuere) será el gobernador de Río Negro”.

Pero evaluó que “el país está en una situación compleja, estamos en una crisis económica que no tiene piso y Río Negro no es una isla, así que yo coincido con Weretilneck de que no son los tiempos para hablar de candidaturas”, manifestó.

Palmieri también se refirió a su posible postulación a gobernador. “Mi postura es más difícil que el resto, hay cuestiones personales y de estilo de vida que me hacen pensar mucho antes de tomar esta decisión” comentó, pero dijo: “no está cerrada”.

El legislador afirmó que “voy a trabajar si me toca ser, y sino también para que Juntos siga en el gobierno”.

“Vamos a potenciar JSRN y a demostrar que somos diametralmente opuestos a la oposición: el Frente para la Victoria, Martín Soria”. Así, circunscribió al jefe del PJ rionegrino la figura a vencer. “Su única actividad en estos seis años fue poner palos en la rueda, y la política y la gestión es lo contrario, es hacer girar la rueda”, planteó.

Y subrayó: “El adversario del 2019 es Martín Soria”.

Al ser repreguntado sobre si eso los acercaba al macrismo, contestó: “tenemos coincidencias con Cambiemos, como las tenemos con compañeros del FPV. De otra forma no hubiese habido Plan Castello” dijo en referencia a los votos de los bloques del ARI, la UCR y parte del FPV que acompañaron al oficialismo.

Sobre su mirada del gobierno nacional, indicó: “Comencé coincidiendo con varias cosas, pero creo que han errado varias medidas y se hicieron tubos de ensayo que fallaron, y hoy estamos en esta situación”.

Por último, ratificó: “candidato propio, fecha propia, partido propio”.