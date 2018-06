Cuatro ofertas para la nueva planta cloacal de Viedma

(ADN).- Cuatro ofertas se presentaron hoy para realizar el plan director de desagües cloacales de Viedma. El proceso, que es parte de la licitación de la obra -histórica para la ciudad-, se llevó a cabo en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, en un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, su vice Pedro Pesatti, y el intendente José Luis Foulkes.

La nueva planta se trasladará a nueve kilómetros de la ciudad en la zona de “La Cuchilla” y permitirá el vuelco cero de residuos cloacales al río Negro, y está enmarcada en el Plan Castello.

“Después de esta obra, nunca más se va a dudar si el Estado protege o no el río y el medio ambiente”, aseguró el gobernador. No fue la única frase dedicada a la oposición. Agradeció a los legisladores que votaron y a los intendentes que acompañaron la Ley, y pidió no olvidarse de quienes “no quisieron esta Ley, porque esos están diciendo que no a esta obra”. “Nunca los pueblos deben olvidarse de aquellos que boicotean los grandes desarrollos, porque en sus actos hacen lo contrario a lo que después dicen”, expresó.

Las cuatro ofertas para la realización de los trabajos fueron: uno de la empresa Decavial presupuestó $406.57.263; mientras que Ecosur Bahía lo hizo por $431.366.360. Otro de la UTE Oriente/Eca SA hizo lo propio por $407.901.390 y la firma Sylpa presentó una oferta original de $376.548.061, y una alternativa por $348.306.957.

Del acto también participaron el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, el superintendente del DPA, Fernando Curetti y el presidente de Aguas Rionegrinas, Roger García.

Curetti ofreció detalles del proyecto y destacó que “el objetivo central es proteger el río”. Explicó que el actual sistema “es de la década del 50, con una planta depuradora que funciona desde 1988 y fue prevista en su diseño original para ser duplicada en ese lugar, pero hoy quedó dentro de la zona de crecimiento urbano proyectado”.

Explicó que este nuevo Plan Director proyecta una nueva planta de efluentes de vuelco cero, para cubrir las necesidades de unos 75.000 habitantes en los próximos 20 años.

“La nueva planta cubrirá un área de 100 hectáreas, contra las 14 de la actual. Esto significa mayor capacidad para absorber usuarios y se elimina la asistencia mecánica para la aireación”, explicó.

Además, se prevé el reúso del efluente cloacal tratado para riego, destinado a la producción de pasturas y forrajes (alfalfa, agropiro y festuca), forestales (sauces y álamos), cultivos industriales, frutales y plantas ornametales.

La obra cuenta con una inversión que supera los $376.800.000 provenientes del Plan Castello y los trabajos contemplan un plazo de ejecución de 24 meses. Unos $ 160.000.000 (42% del monto total) se destinarán solamente a la construcción de la nueva planta depuradora.