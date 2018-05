Zgaib sobre su candidatura: “Hoy no hay nada”

(ADN).- “Hoy no hay nada. Si hubiera algo lo diría, estaría muy orgulloso en decirlo porque formo parte de este equipo de gobierno desde siempre”. De esta manera, el ministro de Salud Fabián Zgaib se refirió a su posible candidatura a gobernador por Juntos Somos Río Negro. El dirigente de Roca criticó al macrismo. Y alertó sobre los daños del ajuste en el sistema de salud pública.

Zgaib llegó al gobierno con Carlos Soria, quien lo designó al frente del IPROSS. Su tarea tuvo sus frutos y ya al mando de la administración, Alberto Weretilneck, lo designa Ministro. En estos días, su nombre circuló en los medios como un potencial postulante, junto a su par de Obras Públicas, Carlos Valeri.

“No puedo hablar de algo que no pasó” respondió ante la consulta en radio La Puntual. Pero dejó la puerta abierta: “si el gobernador me lo pide y es bueno para el conjunto, no tengo problemas”, afirmó.

El Ministro reivindicó el gobierno y el partido oficial, pero indicó que “no podemos quedarnos con lo que pasó en 2015” cuando la fórmula Weretilneck-Pesatti se impuso por el 53% de los votos. “Eso nos da un handicap, pero ahora hay que prepararse para 2019”.

Zgaib no dudó en definirse sobre el gobierno nacional: “Estoy en la vereda de enfrente de Cambiemos. tenemos miradas totalmente distintas” subrayó. Y se enfocó en el área de salud: “no compatibilizamos”. “Me pasa lo mismo que con el gobierno anterior” advirtió, y aseveró que “lo que hacemos en materia de salud en Río Negro, lo hacemos nosotros solos”.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Ministro planteó: “esperemos que a las provincias no se les exija más de lo que ya hemos firmado en el pacto fiscal”. “Los sistemas de salud tenemos una demanda creciente, mucha gente requiere del sistema de salud pública. No podemos cerrar hospitales ni dejar de dar medicamentos. El achique no puede dejar de sostener la demanda de la ciudadanía”, evaluó.

Y afirmó que “es una política pública de la Provincia, sostener el sistema de salud”.