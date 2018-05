“Tengo mis reservas a proyectos del macrismo”

(ADN).- El legislador Rodolfo Cufré también dijo sentirse incómodo con algunas iniciativas que se tratan en el Parlamento rionegrino y de naturaleza nacional, impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. De esta manera se sumó al planteo que hizo su par, Ricardo Arroyo. Sin embrago se mostró “orgánico” y aseguró que eso no moviliza a salir del bloque de Juntos.

“Yo también tengo mis reservas en algunos proyectos que vienen del macrismo. Lo he planteado dentro del bloque”, aseguró Cufré en FM De la Costa. No obstante, indicó que “uno tiene que ser orgánico y no romper, porque cuando uno rompe beneficia sin querer a otro espacio político”.

El dirigente sindical bancario explicó: “Estoy convencido de que en lo institucional a veces no queda otro remedio que acompañar al gobierno nacional, pero nosotros tenemos un proyecto político propio y el 99,9 por ciento de las iniciativas son nuestras y para beneficio de los rionegrinos sin preguntarse qué va a pensar el gobierno nacional”.

Sobre la salida de Arroyo del bloque oficialista dijo que “lo había planteado en la reunión de bloque y lo tomamos con mucha naturalidad, porque él aludió a una cuestión de convicciones y de que habían cuestiones que no le permitían manejarse con naturalidad adentro del bloque”.

Cufré aseguró finalmente que el hombre del Valle Medio “va a acompañar la mayoría de los proyectos mientras no perturben su ideología” y que con seguridad “todo lo que venga del gobierno nacional no lo va a acompañar”.