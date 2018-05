Ley de sindicatos: habrá movilización de UPCN a la Legislatura

(ADN).- El gremio conducido por Juan Carlos Scalesi adelantó que el próximo miércoles se movilizarán a la Legislatura, cuando se debata en sesión el proyecto del gobierno sobre la reforma del Consejo de la Función Pública, mediante el que incluirá a ATE en el debate salarial, en el IPAP y en el reparto de fondos de los aportes sindicales. “Weretilneck se alió a un puñado de violentos y mentirosos”, denunció.

“Son muchos los compañeros que nos piden estar el miércoles 9 de mayo en la Legislatura, todos juntos en el momento de tratamiento de la reforma de las leyes. Son muchos los que nos piden venir desde el interior porque, según las propias palabras de algunos compañeros ‘no nos gusta la violencia, pero si somos conscientes de nuestros derechos y de cómo defenderlos’. Este miércoles, en Viedma eso hará la UPCN”.

Así lo expresó el gremio estatal mediante un documento, en el que asegura que “el gobierno viene manejándose con oscuras estrategias que, sin importar quien caiga, usa para sacarse de encima los conflictos y llevarlos a otro lugar. Los que se perjudican en medio de todo esto son los trabajadores. Pero los trabajadores no somos tontos”, advirtieron.

La UPCN relató que “este 2018 no viene siendo un buen año para los compañeros que llevan adelante la Administración Pública rionegrina. Y el malestar no tiene que ver con la afiliación a uno u otro gremio, sino con la realidad de no llegar a fin de mes, de tener todas las cajas de ahorro en rojo para poder llevar adelante la economía de las familias. El poder adquisitivo de los salarios de todos (servicio de apoyo, administrativos y profesionales, afiliados o no afiliados) se diluye a pasos agigantados desde el año pasado”.

“La UPCN viene planteando desde hace meses esto al gobierno, pero el gobernador Weretilneck no escuchó las demandas e IMPUSO por decreto un aumento salarial infame, que USÓ como estrategia de negociación para incluir a Ate en la función Pública (como si no hubiera otra manera de hacerlo)”, agregó.

Y aseguró que “a la vista de todos quedó como el gobernador Weretilneck se ‘alió’ a un puñado de violentos y mentirosos (porque sabemos que no todos los trabajadores de ATE lo son) que buscan un lugar de participación en las instituciones (a ate le corresponde, de acuerdo a la cantidad de afiliados en esta AP, pero estos dirigentes arrebatados y embusteros no creo que representen a muchos trabajadores que ponen el hombro día a día para llevar los servicios a la ciudadanía) y en vez de proponerles incluirlos sin mediar la discusión de los aumentos salariales, negoció ese mísero aumento por un lugar en la Función Pública de quien quemó banderas, atacó violentamente a varios y hasta llevó a terapia intensiva a otro trabajador del Estado”.