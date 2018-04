SAO: piden por remoción de material contaminante

(ADN).- En una nota dirigida al gobernador Alberto Weretilneck, la legisladora del Bloque Frente para la Victoria Graciela Holtz, le pidió “evitar un mayor desastre” ante la situación que atraviesa la comunidad de San Antonio Oeste por la acumulación de residuos de plomo, producto de la fundición e industrialización de la ex “Mina Gonzalito”.

Este reclamo se fundamenta en que se detuvieran los trabajos de saneamiento del área contaminada con residuos tóxicos y pide “acciones contundentes y definitorias para defender los intereses de la población que hoy por hoy está desprotegida y doblemente agravada después de la remoción parcial de los materiales contaminantes”, en virtud que “sólo la provincia tiene los medios para dar respuestas y le pido que los use y haga todo lo que tenga que hacer para evitar males mayores”.

Holtz señaló que el Municipio de San Antonio Oeste, los vecinos y las instituciones “trabajan denodadamente y contra reloj para remediar esta situación que no generaron, de la cual no se beneficiaron y no tienen las herramientas para solucionarla y el actual gobierno nacional a mil kilómetros de distancia continúa negándose a brindar la solución económica que se necesita para finalizar la remediación”.