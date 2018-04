“Quienes hablan loas del Presidente, no son compañeros”

(ADN).- Martín Soria se diferenció fuertemente de Miguel Pichetto. Cuestionó su rol en el proceso de unidad del PJ y su cercanía con el presidente Mauricio Macri, a quien sindicó como uno de los promotores de la intervención que la jueza Servini dispuso sobre el Justicialismo nacional.

“Algunos peronistas hablan de la unidad, pero depende de con quien” evaluó el presidente del PJ rionegrino en diálogo con FM La Patriada. “Esa gente trabaja para Macri” aseguró. Y advirtió que “cuando se está trabajando fuertemente en la unidad del campo nacional y popular, aparece la intervención”. “Detrás de estos está Macri y algunos integrantes del Poder Judicial”, afirmó.

Soria se refirió al proceso de unidad del Frente para la Victoria en la provincia: “cuando construimos la unidad en Río Negro fue amplia y generosa, sin preguntar de dónde venís sino a dónde querés ir y cómo querés transformar la provincia”. “Siempre trabajamos por la unidad, pero siempre pusimos en claro cuál es el límite: estamos en contra de este proceso neoliberal del presidente Macri y sus aliados”.

Y diferenció: “yo a quienes hablan de la unidad pero depende de con quien, que en vez de criticar las medias económicas las acompañan o hablan loas del Presidente, no son compañeros, no trabajan para el pueblo”. En ese sentido, planteó que “siempre hubieron dirigentes proclives a la traición, que hacen un negocio particular de la derrota del partido al que pertenecen”, cuestionó.

Consultado por el rol de Miguel Pichetto, quien alienta la corriente del peronismo federal sin el kirchnerismo, Soria lo ubicó en el lote de los aduladores de Macri. Pero recordó que el senador ya no hace política en Río Negro.

Y remató: “Cuando el senador por Río Negro en medio de una votación de una ley dijo que había recuperado su capacidad de pensar, desde ahí ya no puedo coincidir en nada con Pichetto de las cosas que está haciendo”.