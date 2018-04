Matzen no descartó una alianza con Juntos

(ADN).- La diputada Lorena Matzen no descartó una alianza de Cambiemos con Juntos Somos Río Negro. “La política es el arte de lo posible” afirmó, aunque dijo que antes debe organizarse el espacio macrista.

Las declaraciones fueron en Bariloche, en el Canal 6, unos días después de entrevistarse con Alberto Weretilneck en el despacho gubernamental, un encuentro que fue ampliamente difundido por el órgano de prensa rionegrino.

Esa reunión, que provocó varías especulaciones políticas, tuvo una foto cuidada donde de fondo se ve el cuadro del presidente Mauricio Macri en la oficina del gobernador.

Matzen aclaró que “primero emprolijemos la casa para tener invitados: tenemos un año donde los tres partidos políticos que integran Cambiemos están renovando sus autoridades, con lo cual… si todavía no tenemos organizado el rancho, traer un invitado no me parece responsable y me parece que en caso del Radicalismo tiene que hacer una Convención”.

Pero avanzó: “No se descarta que después de ese tramo de organización podamos sumar una alianza mucho más amplia donde se convoquen las distintas fuerzas”.

De esta manera, la dirigente volvió a alentar un encuentro de fuerzas opositoras al Frente para la Victoria.

Matzen es una de las integrantes de Cambiemos que surgió con fuerza después de la elecciones de octubre del año pasado, tanto, que está siendo medida junto a su par Sergio Wisky y los intendentes de Viedma, José Luis Foulkes, y de Cipolletti, Aníbal Tortoriello.