Weretilneck-Matzen. Una foto con varias interpretaciones

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck recibió ayer a la diputada nacional Lorena Matzen y desató una serie de interpretaciones políticas en medio del -aún sin saldar- debate sobre una alianza entre Juntos Somos Río Negro y Cambiemos. La explicación oficial referenció un encuentro institucional, en el que “se avanzó en materias que hacen a la realidad de la provincia y su vínculo con la Nación”.

Durante la reunión -expresó el relato oficial- se abordaron temas relacionados a la producción frutícola, la energía (hidrocarburos) y la situación habitacional.

Pero llamó la atención que el encuentro haya sido ampliamente promocionado. Según pudo saber esta agencia, no es la primera vez que el mandatario recibe legisladores, diputados y senadores de la oposición, pero no todos merecieron la publicidad de éste. Los memoriosos recuerdan una situación similar con Miguel Pichetto en la Residencia y Ariel Rivero en su despacho.

La foto que fue tomada ayer, cuidadosamente tomada, refleja el cuadro del presidente Mauricio Macri en la oficina de Weretilneck, un detalle que el gobierno puede justificarlo también como un gesto institucional, pero que los actores políticos toman como un guiño.

En estos días se conoció la realización de una encuesta -no trascendió quién la encargó- que mide dirigentes de todos los partidos políticos, Matzen incluida. Lo curioso de la medición es que no incluye al vicegobernador entre los nombres de la consulta.

Desde hace un tiempo, en el radicalismo aseguran que no solo el intendente de Viedma, José Luis Foulkes, está en carrera para la pre-candidatura a gobernador en Cambiemos, y hablan de dirigentes jóvenes como la diputada, que además sacó un buen porcentaje de votos en la elección de octubre.

El encuentro volvió a encender las alarmas en el sector de JSRN que no quiere avanzar en un acuerdo electoral con el macrismo y brega por seguir con el proyecto provincialista. Y aunque en el entorno del gobernador machaquen con que Weretilneck dejó claro en la última reunión del oficialismo que no habrá alianzas con partidos nacionales, en off the record, varios dirigentes siguen apostando a ese frente.

Después de la reunión de Juntos en Viedma, varios integrantes del oficialismo salieron a separarse del macrismo: Pedro Pesatti, Roxana Fernández y Ricardo Arroyo, entre otros. Por eso, un dirigente cercano al gobernador, evaluó que la foto con Matzen fue un dique de contención a esas críticas, para evitar la propagación de voces cuestionado la políticas de la Casa Rosada.

La demostración que el debate sobre la alianza con Cambiemos no está saldado, es el vacío que le hicieron en el bloque oficialista al legislador de Valle Medio por su oposición a la adhesión de la ley de Participación Pública Privada que enarbola el gobierno nacional. A Ricardo Arroyo le responderán en la sesión que viene, donde el Parlamento debatirá la segunda vuelta del proyecto que presentó Leandro Tozzi.

El Frente para la Victoria leyó la foto como la confirmación del rumbo que denuncian: “Weretilneck es Macri”. Y para Cambiemos, fue un mimo a la tesis de Jorge Ocampos (ARI) que insiste con una alianza para ponerle freno al PJ en las elecciones de 2019.

La semana pasada, en su estadía en Viedma, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, no descartó avanzar en un acuerdo con Juntos, aunque dijo que ahora no es tiempo de pensar en alquimias políticas porque es tiempo de gestión.