Río Negro cuenta con 31 Sociedades por Acciones Simplificadas

(ADN).- En Río Negro ya se inscribieron 31 Sociedades por Acciones Simplificadas y el Inspector General de Personas Jurídicas, Martín Mena, destacó que “desde que comenzó la inscripción de este nuevo tipo societario a principios de febrero, se superaron todas las expectativas ya que registramos prácticamente una por día”. Las SAS tienen como destino primordial los emprendedores, PyMEs y microemprendimientos, pero también todo tipo de empresas.

Explicó que si bien el sistema no está totalmente digitalizado y debe completarse en papel, “funcionó muy bien y no solamente inscribimos Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) con domicilio en Río Negro, sino también de Neuquén y Buenos Aires, ya que en esas provincias todavía no se brinda esta posibilidad”.

Mena dijo que Personas Jurídicas puso en marcha un proceso de modernización denominado de Gestión Documental Electrónica (GDE) que este año avanzará desde la sede central en Viedma a las delegaciones del interior, previéndose entonces que el año próximo la inscripción de las SAS se haga totalmente en forma digital.

El nuevo sistema “implica un cambio en el modelo del Derecho Societario, pudiendo convertirse en un futuro cercano en la Sociedad Comercial por excelencia, haciendo caer en desuso a las tradicionales Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada”, explicó Mena.