Multitudinaria marcha reclamó paritaria nacional docente

En el marco del paro de 48 horas en la mayoría de las provincias del país, Ctera y Sadop se movilizaron desde el Congreso hacia el Palacio Sarmiento en reclamo de la implementación de paritarias nacionales y en repudio del techo del 15 por ciento y la exclusión de la cláusula gatillo, fijado por la mayoría de los gobernadores en las últimas paritarias.

“Le decimos al gobierno que no vamos a aceptar que nos pongan de rodillas, no nos callamos, no consentimos, no vamos a firmar ninguna cosa en contra de los trabajadores y el pueblo”, subrayó la titular de Ctera desde el escenario montado frente al ministerio. En el primer día del ciclo lectivo, los docentes repudiaron además el ajuste en el sector y denunciaron el cierre de 39 escuelas rurales y dos escuelas en el Delta, en la provincia de Buenos Aires.

Alesso celebró la adhesión de los maestros al paro y resaltó que “más de 60 mil maestros se movilizaron esta mañana”, quienes fueron acompañados por estudiantes de distintos establecimientos. “Estos pibes nos llenan de orgullo. Algo hemos hecho bien los maestros, enseñando a defender derechos”, señaló. Luego, aprovechó el micrófono para advertirle a la gobernadora de Bueno Aires, María Eugenia Vidal, que “donde hay pibes tiene que haber una escuela”.

Luego de concentrarse frente a la Plaza de los Dos Congresos, los docentes se encolumnaron detrás de una bandera con la inscripción “Apertura de Paritarias YA” y marcharon por la avenida Callao hasta la sede del Ministerio de Educación nacional, reclamando “salarios dignos” y en defensa de una “escuela de calidad”.

Los dirigentes rechazan la eliminación por decreto de la paritaria nacional docente, contemplada por la Ley de Financiamiento Educativo, y denunciaron la injerencia del Gobierno nacional en las administraciones provinciales, teniendo en cuenta que solo tres provincias propusieron un aumento por encima del “techo del 15 por ciento”: San Juan, Corrientes y Catamarca.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires, nucleados en Suteba y en la FEB, aseguran que la primera jornada del paro registró una adhesión de entre el 85 y el 90 por ciento. “Esta medida de fuerza responde a la falta de diálogo por parte del Gobierno provincial, que ha intentado demonizar a los docentes y a sus representantes”, denunció la titular de la FEB, Mirta Petrocini, y agregó que “el paro es la última instancia a la que debimos recurrir ante la decisión de las autoridades de no realizar una oferta salarial acorde con las necesidades del sector”.

(Fuente: Página/12)