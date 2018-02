Desmienten que había polvora en las manos de Nahuel

El diario Clarín publicó el jueves una nota titulada “Autopsia al mapuche muerto en Mascardi: le habrían encontrado restos de pólvora en la mano”, pero desde el Centro Atómico Bariloche (CAB) niegan haber encontrado restos de pólvora en las manos del joven barilochense Rafael Nahuel, muerto durante la represión de fuerzas federales en Villa Mascardi, el 25 de noviembre pasado.

“Es una mentira, porque es un resultado que aún ni nosotros sabemos”, dijeron al sitio digital “Nuestras Voces” científicos del Departamento de Caracterización de Materiales que están llevando a cabo los análisis.

La nota de Clarín, escrita casi en su totalidad en potencial da por sentado, poniendo en boca de los científicos, que efectivamente hallaron restos de pólvora en las manos del joven asesinado por la espalda, así como también en las de Fausto Jones Huala y Lautaro González, que fueron detenidos al bajar el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel.

“Aún no hemos realizado los informes técnicos porque no hemos concluido el trabajo y cuando lo terminemos tampoco vamos a saber a quién pertenece cada análisis porque nosotros no tenemos los nombres, ya que nos fueron entregados en un sobre con una numeración para que todo sea más transparente. Sólo en el juzgado saben con qué número concuerda cada nombre y de aquí no ha salido ninguna información porque simplemente no la hay. No entendemos cómo pueden publicar semejante barbaridad”, informaron desde el equipo que trabaja en el análisis, aunque solicitaron no consignar sus nombres por orden judicial.

“Estamos realizando la caracterización composicional de 52 muestras de cintas de carbono de 11 personas tomadas de sujetos que presumiblemente realizaron disparos correspondiente a la causa caratulada Jones Huala, Fausto Horacio y otro sobre muerte por causa dudosa, usurpación (art.181 INC.1) y atentado agravado por más de tres personas”, detallaron los científicos.

El Departamento de Caracterización de Materiales informó que entregará los datos composicionales elementales para su correcta interpretación pericial por los peritos pertinentes que el juzgado habilite. “Las mediciones no han finalizado todavía. En consecuencia el informe técnico no está aún escrito. Por lo tanto, toda información que hubiera sido consignada en algún medio de prensa es inexacta careciendo de sustento empírico”, dijeron los profesionales para desmentir la falsa noticia de Clarín.

Fuente: Nuestras Voces