Menos fondos para el Sistema Federal de Manejo del Fuego

El Ministerio de Seguridad recortó en más de 400 millones los fondos destinados a acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana a desastres, que desde hace unos meses incluyen el Sistema Federal de Manejo del Fuego. En pleno avance del ajuste, con temperaturas récord, Mendoza y La Pampa fueron las primeras provincias que comenzaron a sufrir incendios esta temporada. Entre las dos superaron las 300 mil hectáreas quemadas.

A comienzos de la semana, el presidente Mauricio Macri hizo una impasse en sus vacaciones y se dirigió desde Villa La Angostura hasta Mendoza donde sobrevoló rápidamente una de las zonas incendiadas, en cercanías de San Rafael. Durante esas horas, el gobernador Alfredo Cornejo declaró la emergencia agropecuaria por un año y medio, lapso en el que prevé que pueda “recomponerse naturalmente” la flora nativa y la capacidad productiva de los campos. Tiempo Argentino públicó que mientras, la ola de calor enardecía los reclamos de parte de la población afectada por la falta de reacción oficial, lo que no se les dijo a los damnificados fue el recorte de recursos por parte del Estado para enfrentar este tipo de eventos extremos,

En el presupuesto: en 2017 el programa del Ministerio de Seguridad llamado “Acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana a desastres” contó con $ 1467 millones (de los cuales ejecutó 990 millones). En 2018, la inversión desciende a 1094 millones. Una quita superior al 25%, por la que se prevé una menor elaboración de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta.

El programa incluye metas como el desarrollo y funcionamiento de las Federaciones y Cuerpos de Bomberos Voluntarios de todo el país, y la concientización y capacitación a la sociedad.

Pero el ajuste es aún más profundo, porque en septiembre de 2017 el gobierno decidió traspasar el Sistema Federal de Manejo de Fuego (SFMF) del Ministerio de Ambiente al de Seguridad. En el año que acaba de pasar, el SFMF tuvo 341 millones de presupuesto. “Aún con el Sistema de Manejo de Fuego bajo su órbita, Seguridad destinó $ 373 millones menos para tal tarea, sin considerar además la inflación prevista para 2018 del 15%”, apunta Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

“Es una reestructuración entre los ministerios para un manejo más eficiente de los incendios forestales”, justificó en su momento el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, el traspaso interministerial. La medida fue la conclusión de una interna en el gabinete macrista, luego de los errores de Bergman en el verano pasado (recordado por su alusión a “rezar” para superar los incendios), cuando fueron destruidas casi dos millones de hectáreas. El tironeo saldado a favor de Bullrich también representa un cambio conceptual en el manejo del fuego. Seguridad apunta a la parte operativa en el tratamiento de los incendios. Cuando Ambiente estaba a cargo, debía enfocarse en que el evento extremo no llegara a concretarse.

Andrés Nápoli explicó que “si tenés menos recursos, ejecutás las acciones en menor proporción, pero no es lo único. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención, alertas tempranas y los operativos de acciones directas en los campos, que no se hacen. Tenés que prevenir, inspeccionándolos, a ver si tienen cortafuegos, mantenimiento, si tienen acceso para cuando deban entrar las brigadas. Son una multiplicidad de temas a tener en cuenta todo el año, no sólo de octubre a febrero”. Y agrega: “Falta accionar de la autoridad nacional y coordinación con las provincias. Aunque recemos, o el Manejo del Fuego pase de Ambiente a Seguridad, el problema es el mismo, y se va agravando por la falta de recursos y temperaturas extremas”.

Fuente: Tiempo Argentino