Prohibición nuclear: preparan un planteo de inconstitucionalidad

(ADN).- El asesor letrado del municipio de Sierra Grande, Carlos Dvorzak, está preparando un planteo de inconstitucionalidad de la ley antinuclear provincial. “La acción tiene como meta la derogación, no es una nulidad”, expresó.

Dvorzak agregó -en diálogo con FM Libre- que “la ley es arbitraria, no tiene fundamento”, y “el único fundamento es que no hay licencia social y lo grave es que no se consultó a toda la provincia, la ley es arbitraria”.

El abogado señaló que “la ley es contradictoria y pone en peligro al INVAP”.

Al respecto de la ordenanza que existe en Sierra Grande que declara a esta ciudad como zona no nuclear, Dvorzak recordó que “la norma hoy es diferente, porque en los 90 estaba el rumor de un basurero nuclear. Ese tipo de ordenanza se refiere al basurero nuclear, no una planta nuclear”.

“A la gente no le han informado bien, prohibir una situación en una crisis normalmente nunca hubiera pasado nada, la piden todo todas las posibilidades Bahía Blanca, municipio de la provincia de Buenos Aires pero lamentablemente se politizó, nadie le preguntó a nadie, somos 600 mil habitantes”, aseguró.

Y cerró: “Esto lo tenemos que definir los de Sierra Grande, no los de afuera”.