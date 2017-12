OMC en Argentina: podrían eliminar los subsidios a la pesca

Comienza hoy la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires, presidida por la ex canciller Susana Malcorra, y en cuyo desarrollo el tema de los subsidios a la pesca será central.

Entre todas las cuestiones que hay sobre la mesa como los subsidios agrícolas; el comercio electrónico; la facilitación de inversiones; micro, medianas y pequeñas empresas y la trasparencia, es la eliminación de subvenciones a la pesca la que tiene mayores posibilidades de alcanzar un acuerdo, según declaraciones que han realizado altos funcionarios de la Organización.

Es además uno de los temas sobre los que mayor interés tiene la Argentina en buscar una solución, dado que se ve gravemente afectada en la explotación indiscriminada de sus recursos en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva, siendo víctima de la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR).

Ya a fines de octubre el subdirector general de la OMC, Alan Wolff, anunció que las subvenciones a la pesca serán una de las prioridades en las negociaciones que mantendrán los ministros de los 164 países miembros en la Conferencia Ministerial que comenzará este lunes a las 10 de la mañana en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Después de varios años, finalmente todo parece indicar que se comienza a transitar el esperado freno a la pesca ilegal.

El Grupo de Negociación sobre las Normas de la OMC viene trabajando en la elaboración de disciplinas relativas a las subvenciones a la pesca, desde la puesta en marcha del Programa de Doha para el Desarrollo en 2001 y el establecimiento del mandato de negociación en 2005. La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas por los líderes mundiales en septiembre de 2015 le ha imprimido un nuevo sentido de urgencia a las negociaciones.

La ODS fijó el año 2020 como plazo para eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR) y prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva. Desde esa reunión celebrada dos años atrás, los Miembros de la OMC examinaron propuestas e intercambiaron opiniones en el Grupo de Negociación acerca de qué tipo de acuerdo podrían alcanzar en la 11º Conferencia Ministerial que comenzará este lunes con sus sesiones plenarias.

En octubre de este año se contó con el primer texto recopilatorio de siete propuestas formuladas por Nueva Zelandia, Islandia y Pakistán; la Unión Europea; Indonesia; el Grupo de Países de África, el Caribe y el Pacífico; la Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay; el Grupo de Países Menos Adelantados y Noruega. Más tarde hicieron lo propio los Estados Unidos, Japón, India y China. La presentación de este último país no fue considerada, según trascendió.

Las propuestas y debates abarcan distintas cuestiones, sobre el alcance de un posible acuerdo se trata de ver qué tipos de subvenciones debería abarcar, para qué tipos de actividades de pesca, y en qué aguas. “Por ejemplo, hay dudas de si debe limitarse el alcance a la captura de peces marinos salvajes o a las actividades en el mar y si hay que excluir determinadas subvenciones no perjudiciales”, indicaron desde la OMC.

Respecto de la prohibición de subvenciones a la pesca que favorezcan la pesca ilegal y la sobreexplotación de los recursos, existen distintas visiones respecto a la manera de determinar la existencia de pesca INDNR, de poblaciones sobreexplotadas, de sobrepesca y de sobrecapacidad, quién haría esas determinaciones, y respecto de qué aguas.

En cuanto a la transparencia se aclarará qué tipo de subvenciones deberán ser notificadas a la OMC y si se debería incluir información sobre las pesquerías en cuestión. Algunos miembros han propuesto no introducir nuevas subvenciones aunque no estén prohibidas, si pueden contribuir a la sobrepesca; y piden que no se prorroguen las existentes.

Para el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y los países menos adelantados Miembros de la OMC, se buscará establecer exenciones, períodos de transición y asistencia para la aplicación, pero varios países indicaron que eso se deberá determinar una vez que se tenga en claro el alcance del acuerdo.

Las disposiciones institucionales son el último punto en debate. Incluyen cuestiones relativas a la función del Comité SMC en la vigilancia de la aplicación de las nuevas disciplinas, las posibles implicaciones para las controversias marítimas y las normas relativas a la solución de diferencias.

Como son muchos los aspectos que deben abordarse y algunos refieren a los subsidios, por ejemplo a la construcción de nuevos buques o con mayor poder de pesca, algunos Miembros han propuesto que se dé prioridad a las cuestiones en las que consideran que hay más convergencia, y que las demás se dejen para después de la Conferencia, mientras el resto prefiere abordar todos los temas en cuestión.

Los puntos sobre los que hay acuerdo entre la mayoría de los miembros, según informaron desde la OMC, son la prohibición de las subvenciones a la pesca INDNR, las subvenciones que afectan a las poblaciones sobreexplotadas y las disposiciones relativas a la transparencia. Esto ha sido confirmado por altos referentes de la Organización públicamente.

El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, indicó que esperan tener éxitos en áreas como la constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria y la eliminación de los subsidios a la pesca ilegal.

El actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, indicó que “la Argentina participa activamente en las negociaciones tanto en los temas de subsidios agrarios como pesqueros” y a la vez indicó que “no hay tiempo que perder, la remoción de estas distorsiones puede contribuir al logro de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad”.

En tanto el jefe negociador de la Argentina, Gabriel Martínez, también consideró que el punto con mejores perspectivas es el referido a la pesca ilegal, pero coincidió con el planteo realizado por la Unión Europea, en que la negociación de los subsidios que puedan favorecer a la sobrepesca podría dejarse para la siguiente conferencia, dentro de dos años.

Susana Malcorra, que tendrá la tarea de presidir el encuentro, confió en que habrá un clima positivo y constructivo para que la Conferencia en Buenos Aires sea un éxito; y puntualmente sobre el tema de los subsidios a la pesca, además de coincidir en que es uno de los puntos sobre los que existe mayor consenso, indicó que luego habrá que ver qué consecuencias tiene finalmente para la industria pesquera mundial.

La pesca INDNR es un negocio que mueve unos 146.000 millones dólares anuales que no solo perjudica la economía de países como el nuestro, que se ven directamente afectados por la intensa actividad de barcos provenientes de China, Rusia, Corea y España entre otros, sino que además pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos que son depredados sin ningún tipo de control y en el que se ha reconocido, además, la existencia de explotación humana. La OMC cumple un rol fundamental en este sentido y por primera vez parece que dará un paso fundacional.

