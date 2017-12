“No es la primera vez que constatamos contaminación fecal”

(ADN).- La bióloga e investigadora del CONICET, Maite Narvarte, defendió el informe que realizaron junto al geólogo Renzo Bonuccelli en Las Grutas sobre la contaminación por la falta de tratamiento de líquidos cloacales. “No es la primera vez que constatamos en la barranca contaminación fecal”, dijo en FM Marítima.

El informe fue desacreditado por los empresarios del balneario y el gobierno provincial. Sin embargo, Narvarte recordó que no es el primer estudio que realizan y que esta vez se hizo con el respaldo de la Universidad del Comahue.

Además, reiteró que la preocupación está basada en la salud pública y no en los intereses económicos. “Todo lo que se hecha en los pozos negros llegan a los acantilados”, sentenció.

“Nosotros presentamos el informe en diferentes canales públicos y medios de comunicación, la repercusión se dio por un diario regional (Río Negro), pero nosotros hacemos un informe científico desde la Universidad del Comahue con la responsabilidad de siempre y no tiene ninguna intención más que informar el estado en que están esos lugares y cuidar nada menos que la salud de las personas”, señaló la bióloga.

Y subrayó: “No es la primera vez que constatamos en la barranca contaminación fecal y por ejemplo en el año 2006 se hizo un informe donde incluyó la Bahía San Antonio, las bajadas de Las Grutas y Playas Doradas, un informe general de contaminación bacteriana y se registró en las bajada de Las Grutas niveles de contaminación y en ese momento lo que se pidió la ampliación de la planta de tratamiento para no tener ese problema, la situación es que tenemos la contaminación”.

“Todo lo que se hecha en los pozos negros llegan a los acantilados por los derrames y lo interesante sería es que informen que la gente se bañe en lugares intermareales y no en sitios que tiene incidencia bacteriana” agregó que “hay una responsabilidad de los frentistas que no se conectan en la red y otro es que la planta no funciona correctamente entonces todo esto contribuye que haya esta percolación hacia el acantilado y el riesgo que conlleva a la parte superior con el debilitamiento del acantilado”, aseveró.

Y finalizó: “No solo se puede contaminar con el agua del acantilado sino el peligro de derrumbe y la gente que llega no tiene idea y no se le avisa porque muchos la usan como por ejemplo los niveles de la bajada cero donde hay otras bacterias que pueden causar enfermedades”.

(Foto: InformativoHoy)