Críticas a concejal de Roca por discurso amenazante

(ADN).- Repercute en todo el país la reforma previsional, y en el Deliberante de Roca también hubo debate. Un vecino advirtió que algunas consideraciones de un concejal oficialista, porque no serian democráticas. En una parte de su discurso le recomendó al representante de Cambiemos: “No tiren de la cuerda”.

Este es el texto que envió:

“Al concejal José Luis Berros: Escuché su intervención en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Roca del último 19 de Diciembre y al analizar algunos de sus conceptos, escucharlo me causó más vergüenza que enojo.

Voy a tratar de ser lo más respetuoso posible, cosa que usted -al momento de hacer su presentación en un honorable lugar como este-, no lo fue.

Quizás por su juventud y falta de lectura de libros básicos de la historia de política contemporánea Argentina, haya pasado por alto que los 90’s fueron años de un gobierno peronista, que llegó al poder enarbolando las mismas banderas de lo nacional y popular que usted ahora defiende. Las mismas: Salariazo y revolución productiva. ¿Se acuerda?

Un gobierno peronista. Y usted también se presenta como peronista. Cuando indignado mencionó todas las personas que más plata ganaron en los últimos años, se olvidó de nombrar a: los Kirchner, los Boudou, los Cristobal López, los Báez, los De Vido, por mencionar algunos. También habló de ñoquis y de personas que hace mucho tiempo viven de la política. Sabe señor Berros cuantos años hace que viven de la política los integrantes de la familia Soria, de la que usted es empleado desde hace años? O se cree que no sabemos porque levanta la mano con tanta agilidad en su labor como concejal.

Aclaro que no estoy a favor de las decisiones legales que han tomado para con nuestros jubilados desde este gobierno que representa a una mayoría democrática. Pero me pregunto su usted sabe lo que es una mayoría.

Le voy a dar un ejemplo: Usted y los miembros de su bloque de concejales son mayoría en las decisiones que toman para el funcionamiento de esta sociedad roquense. Pero somos muchos ciudadanos que no estamos de acuerdo en algunas de las normativas que nos rigen, pero las respetamos por que provienen de la representación de la MAYORIA, y no estaría bueno que yo saliera a romper todos los vidrios del Concejo o del Municipio por pensar distinto, no?. Cuando le habla a su colega de bancada, el representante de Cambiemos Gabriel Giagetto, diciéndole: “No tiren de la cuerda”, se sintió con tono de amenaza, y eso es un acto violento.

Además habla de defender a la clase trabajadora, pero los empleados municipales de Roca son los peores pagos en toda la provincia.

Le aconsejo no sea tan obsecuente; que respete las decisiones de los representantes del pueblo elegidos en democracia; no se cuelguen de las protestas populares para sacar rédito político, y si lo hace, hágalo desde un acompañamiento pacifico tratando de dar el ejemplo por la honorable envestidura de concejal con la que fue distinguido; y piense antes de hablar ya que muchas de las cosas de las que hoy se queja son lo mismo que hicieron y/o hacen los miembros de su linaje político cada vez que ejercen el poder. Se acuerda cuando una de sus jefas políticas dijo: “Si no les gusta, armen un partido y ganen las elecciones”?

Que tenga una Feliz Navidad en paz y armonía, como una sociedad civilizada que muchos deseamos ser…”.

MARIO MONDACA

DNI 27.349.416