Vargas alentó un debate por la central nuclear

(ADN).- El dirigente massista Roberto Vargas, salió a respaldar la iniciativa del senador Miguel Pichetto de revertir la ley que prohíbe en Río Negro el emplazamiento de centrales nucleares, y alentó un debate “serio y profundo”. Además, se mostró a favor de un plebiscito.

“Los rionegrinos nos merecemos un debate serio de los temas que nos afectan. Sin partidismos ni posturas radicales que no permiten el disenso, sin manifestaciones “espontáneas” impulsadas por intereses egoístas. Sin agresiones ni gritos: un debate mirando hacia delante”, subrayó Vargas.

El dirigente gastronómico de Viedma, aseguró que “la construcción de una central nuclear en Río Negro no es “cosa juzgada” aunque lo parezca. Aquellos pocos que festejaron la apurada decisión del gobierno provincial de desestimar el proyecto, deben saber que toda ley puede ser revocada por otra”.

Mediante un comunicado, Vargas expresó:

“El senador nacional Miguel Pichetto ha propuesto que se realice un plebiscito en la provincia en donde todas las voces puedan ser escuchadas y no solo los gritos de los “antinucleares” que, entre escraches, pintadas y opiniones altisonantes, pretenden por la fuerza, hacer valer su pensamiento unívoco.

“No es No”, frase totalitaria y excluyente, pierde valor ante el análisis y el debate. Es preferible escuchar a especialistas con sus posturas, a favor o en contra, que a militantes encubiertos, en micros contratados desde otras regiones, con merchandising carísimo que desmiente la declaración de “espontánea y popular” referida a las marchas.

¿Por qué el gobierno de Río Negro toma decisiones para quedar bien con unos pocos, en desmedro de una mayoría que no fue consultada? Hay que recordar que no siempre “vox populi” es “vox dei”.

Pichetto lo dejó en claro al señalar “Hay que reabrir el debate. Una provincia que salió a buscar financiamiento por u$s 400 millones de dólares no puede perder una inversión de u$s 8000 ó 10.000 millones. Es un verdadero despropósito para una provincia pobre”.

Por ello es necesario el debate y se impone un plebiscito que permita tomar decisiones coherentes en vista al futuro. ¿Quién se hace cargo de la falta de generación eléctrica adecuada, de la falta de puestos de trabajo, de no poder utilizar la energía nuclear con fines pacíficos?, ¿los “vecinos autoconvocados” y sus motivaciones no claras…?

La mayoría de los países avanzados del mundo con centrales nucleares están remodelando las existentes y construyendo nuevas. ¿Ellos están equivocados y los rionegrinos la tenemos tan clara que por eso no oponemos a la construcción de una central en nuestro territorio?

Es bueno recordar que en Río Negro ya existen reactores nucleares. El Centro Atómico, el INVAP y Pilcaniyeu tienen instalaciones modelo reconocida a nivel mundial por su desempeño y seguridad. Atento a ello, la frase “no la queremos en ningún lugar de la Patagonia” como mínimo es hipócrita. Los interesados en el “No es No” no explican su postura ni dejan lugar para el debate.

El senador Pichetto manifestó que “hay que trabajar para que el gobernador revea la ley” y llame a un plebiscito. Si eso sucede, si todos opinan, cualquiera fuese el resultado de la compulsa, se habrá hecho justicia con los rionegrinos que hasta ahora solo han escuchado el pataleo, los gritos, las marchas y la intimidación de un grupo financiado, coordinado y dirigido por mezquinos intereses políticos de individuos que no piensan en el futuro de todos, sino en el poder de pocos”.